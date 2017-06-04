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Мошенники в соцсетях распространяют вирусы от имени "Аэрофлота"

05.06.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Мошенники от имени российской авиакомпании "Аэрофлот" устраивают "розыгрыши" бесплатных билетов на авиарейсы и распространяют вирусы.

В последние несколько дней в социальных сетях многие активно делятся ссылкой якобы сайт "Аэрофлота" с призывом пройти онлайн-опрос и получить "бесплатный" билет.

В авиакомпании уже объявили, что никаких розыгрышей она не проводит, а сайты являются фэйковыми.

Распространяется ссылка на разные сайты – это могут быть airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us. Посетители этих ресурсов могут получить вирус на свой компьютер и рискуют тем, что их аккаунты в Facebook будут взломаны, а также будет украдена личная информация – включая данные банковского счета.

Кроме "Аэрофлота" мошенники пытаются также "разыгрывать" билеты от имени авиакомпаний Emirates и Air France.

 
Теги: Минск
 
 
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