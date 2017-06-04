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Лавров: Расширение НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе

05.06.2017 17:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Наращивание потенциала НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе. Об этом заявил Сергей Лавров в понедельник во время встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, передает телеканал «МИР 24».

Но основной темой переговоров были отношения Москвы и Минска.

«У нас совпадение взглядов на происходящее в мире и пути решения проблем генетически одинаковое. Всегда есть нюансы, но стратегическое направление у нас единое», - отметил Лавров. Он добавил, что это подтверждается подписанными в понедельник документами.

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Теги: Минск
 
 
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Главы МИД России и Беларуси высказались за преодоление кризиса на востоке Украины на основе полного выполнения минских договоренностей.

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