Лавров: Расширение НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе

Наращивание потенциала НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе. Об этом заявил Сергей Лавров в понедельник во время встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, передает телеканал «МИР 24».

Но основной темой переговоров были отношения Москвы и Минска.

«У нас совпадение взглядов на происходящее в мире и пути решения проблем генетически одинаковое. Всегда есть нюансы, но стратегическое направление у нас единое», - отметил Лавров. Он добавил, что это подтверждается подписанными в понедельник документами.