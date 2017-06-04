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Албания временно отменила визы для белорусов - до 15 ноября
05.06.2017 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Албания временно отменила визы для белорусов. Безвизовый режим будет действовать до 15 ноября этого года, сообщает министерство иностранных дел этой страны.
Визы на туристический сезон для белорусов Албания отменяет не первый год. В прошлом году безвизовый режим начал действовать раньше — с 15 мая — и продлился так же, как и в этом году, до 15 ноября.
В остальное время гражданам нашей страны необходимо оформлять визу в посольстве Албании в Москве. Консульский сбор составляет 50−100 евро в зависимости от типа.
В этом году турбизнес предлагает белорусам туры в Албанию с вылетом из Минска.
— Албания долгое время была закрыта для туристов, —
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Албания временно отменила визы для белорусов. Безвизовый режим будет действовать до 15 ноября, сообщает министерство иностранных дел этой страны.
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