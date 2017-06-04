Албания временно отменила визы для белорусов - до 15 ноября

Албания временно отменила визы для белорусов. Безвизовый режим будет действовать до 15 ноября этого года, сообщает министерство иностранных дел этой страны.



Фото с сайта tio.by

Визы на туристический сезон для белорусов Албания отменяет не первый год. В прошлом году безвизовый режим начал действовать раньше — с 15 мая — и продлился так же, как и в этом году, до 15 ноября.

В остальное время гражданам нашей страны необходимо оформлять визу в посольстве Албании в Москве. Консульский сбор составляет 50−100 евро в зависимости от типа.

В этом году турбизнес предлагает белорусам туры в Албанию с вылетом из Минска.

— Албания долгое время была закрыта для туристов, — рассказала редактор туристического сайта TIO.BY Лилия Кобзик. — Но там прекрасные климатические и природные возможности, два моря — Ионическое и Адриатическое. Албания по цене будет сопоставима с Черногорией.