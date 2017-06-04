ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТРК «Мир» и TopTripTip подготовили путеводитель по Беларуси

05.06.2017 18:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Узнать о главных достопримечательностях Республики Беларусь, открыть новые места отдыха и составить свой маршрут путешествия поможет мобильный путеводитель TopTripTip-Беларусь.

Беларусь – одно из любимых направлений у самостоятельных туристов. С новым путеводителем у них появилось еще больше возможностей для увлекательного путешествия: советы и лайфхаки от журналистов МТРК «Мир» помогут сделать поездку еще интересней и насыщенней. В путеводителе также содержатся рекомендации белорусского краеведа и фотографа Сергея Плыткевича, автора ресурса «Планета Беларусь».

Сейчас в мобильном гиде можно найти информацию по 73 достопримечательностям и интересным местам Беларуси. Совсем скоро появятся календарь событий и маршруты для путешествий, а чуть позже - раздел, посвященный национальным паркам и заповедникам страны.

В отпуск с ветерком
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В бесплатный мобильный справочник вошли лайфхаки от журналистов, рассказы краеведа, информация о достопримечательностях и природе страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
У Ваўкавыску з'явяцца шыльды з гістарычнымі назвамі вуліц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика