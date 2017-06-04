МТРК «Мир» и TopTripTip подготовили путеводитель по Беларуси

Узнать о главных достопримечательностях Республики Беларусь, открыть новые места отдыха и составить свой маршрут путешествия поможет мобильный путеводитель TopTripTip-Беларусь.

Беларусь – одно из любимых направлений у самостоятельных туристов. С новым путеводителем у них появилось еще больше возможностей для увлекательного путешествия: советы и лайфхаки от журналистов МТРК «Мир» помогут сделать поездку еще интересней и насыщенней. В путеводителе также содержатся рекомендации белорусского краеведа и фотографа Сергея Плыткевича, автора ресурса «Планета Беларусь».

Сейчас в мобильном гиде можно найти информацию по 73 достопримечательностям и интересным местам Беларуси. Совсем скоро появятся календарь событий и маршруты для путешествий, а чуть позже - раздел, посвященный национальным паркам и заповедникам страны.