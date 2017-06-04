Тигран Саркисян: Бизнес ждет от ЕАЭС и ЕС интенсификации отношений

На полях Петербургского международного экономического форума председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян дал «Большое интервью» телеканалу «МИР», в котором рассказал об ожиданиях европейского бизнеса, партнерстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с азиатскими коллегами и достижениях стран этого объединения.

- На ПМЭФ-2017 вы были модератором двух сессий. Расскажите, пожалуйста, чему были посвящены эти сессии, что было интересного?

Тигран Саркисян: Прежде всего рассматривалась тема, как евразийское экономическое объединение будет работать с Европейским союзом. Эта тема интересует европейский бизнес, который представлен на форуме очень широко. Из года в год мы чувствуем, как европейский бизнес давит на нас и ЕС, чтобы мы интенсифицировали наши отношения. Потому что их отсутствие тормозит развитие бизнеса. Речь идет о техническом регулировании, стандартах, нормативных актах, которые мы принимаем у себя. Это также касается и наших европейских партнеров, они сильно заинтересованы в этом диалоге. Мы заявляли, что будем у себя внедрять лучшие мировые практики, значит, мы должны глубоко знать опыт других стран и смотреть, что из этого для нас применимо. С этой точки зрения работа с европейским бизнесом для нас очень комфортна. Европейский бизнес был представлен на нашей сессии и был очень активен.

Цифры говорят, что за последние три года Евразийский экономический союз сделал серьезный уклон в сторону Азии. Наш товарооборот с Азией сегодня превышает товарооборот с Европейским союзом. Это новый тренд.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.