Экс-участница «Дома-2» пожаловалась в соцсетях, что во время перелета в Киев ее с певцом Алексом Малиновским и их помощниками на 11 часов задержали в Национальном аэропорту Минск. Более того, у них конфисковали 30 000 долларов и 50 000 российских рублей. На таможне «Минск-2» сообщают: денег у певца и ведущей не конфисковывали и «в зоне таможенного контроля они точно столько не сидели».

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Jun 2, 2017 at 7:09am PDT

На странице своей официальной группы в "ВКонтакте" Алена Водонаева рассказала , что инцидент произошел по пути в Киев, куда телеведущая и певец летели снимать клип.

— Нас было четверо плюс ребенок, — написала Алена Водонаева. — Я, Алекс Малиновский и наши помощники и сопровождающие: его брат-близнец Гриша и наш пиар-директор Наташа. С собой мы везли только личные вещи, документы и деньги. В общей сложности у нас с собой было 30 000 долларов и немного рублей. У мальчиков было по 8000 долларов, у нас с Наташей по 7000. <…>. Все наши паспорта везла Наташа. Все наши деньги вез Григорий. Это нормальная практика и забота сопровождающих артистов.

По словам ведущей, «еще не пройдя зеленую линию», они честно ответили таможеннику, что на всех у них 30 000 долларов. Дальше, пишет экс-участница «Дома-2», он пригласил их пройти за «зеленую» линию, и начались проблемы.

— Нас держали много часов <…>, — продолжает Алена Водонаева. — Нам задавали кучу вопросов, вызывали на допросы по одному, проверили все вещи, все карманы каждого, <…>, отказывались пригласить российского представителя, <…>, запретили пользоваться телефонами и забрали паспорта. Спрашивали о происхождении денег, кто мы друг другу и угрожали уголовным делом.

В общей сложности, пишет телеведущая, они провели в Национальном аэропорту Минск 11 часов.

— По итогу у нас забрали все доллары, все 30 000, — продолжает Алена Водонаева. — Забрали рубли, общей суммой 50 000. Отказались помочь с посадкой на другой самолет, так как свой мы, естественно, пропустили и потеряли билеты.

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Jun 4, 2017 at 6:47am PDT

На таможне «Минск-2» сообщили, что на своей странице в соцсетях каждый человек может писать то, что считает нужным. И задались вопросом: возможно, телеведущая что-то не договаривает?

— После пересечения «зеленого» коридора в зоне международного вылета, Водонаева была приглашена на «красный» коридор для проверки достоверности заявленных сведений о товарах, перемещаемых в ручной клади, — говорится в комментарии таможни «Минск-2». — Таможенный досмотр ручной клади был проведен с 12.55 до 13.12, после чего процедуры таможенного контроля были окончены. Об этом свидетельствуют записи с видеонаблюдения.

Гражданин Александр Малиновский, также следовал по «зеленому» коридору и был приглашен на «красный» коридор. Досмотр его багажа длился с 14.00 до 14.14.

По информации представителей таможни «Минск-2», Александр Малиновский и Алена Водонаева, их товары и имущество, должностными лицами таможни «Минск-2» не задерживались.

— По словам Водонаевой, деньги были у Григория — брата-близнеца Александра Малиновского.

— Ни у кого по фамилии Малиновский мы ничего не изымали, — сообщил TUT.BY Андрей Михалькевич, начальник таможни «Минск-2». — С ними еще была несовершеннолетняя, ее даже на контроль не проводили.

— Водонаева пишет, что они провели в Национальном аэропорту Минск 11 часов.

— В зоне таможенного контроля они точно не сидели 11 часов, — поясняет собеседник. — Все произошло достаточно быстро, и они убыли из этой зоны. Возможно, они какое-то время находились в аэропорту. Я подозреваю, что имело место общее время перемещения через границу или общее нахождение между рейсами.

— Телеведущая сообщает, что во вторник суд.

— Раз мы у нее ничего не изымали, то и суда по тому, что мы не передавали быть не может.

В суде Октябрьского района Минска, который мог бы рассматривать данное дело рассказали, что материалов по этому случаю им пока не поступало.