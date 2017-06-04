Выставка «Белагро-2017» собрала представителей 25 стран

Сельскохозяйственная выставка «Белагро-2017» собрала вместе более пятисот компаний из двадцати пяти стран, передает телеканал «МИР 24».

Она раскинулась в агрогородке Щомыслица под Минском. Экспозиция заняла 50 тысяч квадратных метров. В этом году в Беларусь впервые приедут представители аграрных ведомств из африканских стран. Иностранные гости рассчитывают на совместные проекты. Своими ожиданиями поделились и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны.

«Стоит вопрос о заключении контрактов по сбыту нашей продукции, вот здесь мы ожидаем, что действительно будет произведена работа, и на сегодня именно в части расширения регионов», - рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйств и продовольствия Беларуси Леонид Маринич.

Выставка продлится до 10 июня. Все эти дни специально для посетителей до экспозиции будет ходить бесплатный автобус.