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Выставка «Белагро-2017» собрала представителей 25 стран

05.06.2017 20:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сельскохозяйственная выставка «Белагро-2017» собрала вместе более пятисот компаний из двадцати пяти стран, передает телеканал «МИР 24».

Она раскинулась в агрогородке Щомыслица под Минском. Экспозиция заняла 50 тысяч квадратных метров. В этом году в Беларусь впервые приедут представители аграрных ведомств из африканских стран. Иностранные гости рассчитывают на совместные проекты. Своими ожиданиями поделились и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны.

«Стоит вопрос о заключении контрактов по сбыту нашей продукции, вот здесь мы ожидаем, что действительно будет произведена работа, и на сегодня именно в части расширения регионов», - рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйств и продовольствия Беларуси Леонид Маринич.

Выставка продлится до 10 июня. Все эти дни специально для посетителей до экспозиции будет ходить бесплатный автобус.

 
 
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Экспозиция раскинулась в агрогородке Щомыслица под Минском и заняла 50 тысяч квадратных метров.

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