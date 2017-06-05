Более 21 тысячи голосов. Каким названиям для станций четвертой линии метро отдавали предпочтение

В опросе о вариантах названий для станций четвертой линии метро приняли участие 21 429 человек, сообщили БелаПАН в пресс-службе Мингорисполкома.

Общественное обсуждение комитет объявил в середине мая. Список вариантов для девяти станций из планируемых 17 размещался на сайте Мингорисполкома. В течение двух недель все желающие могли поддержать понравившиеся варианты или предложить свои. Голосование закрыто 5 июня.

Название станции «Политехническая» на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа поддержал 61% опрошенных. Среди других вариантов чаще всего предлагали назвать станцию «Политехнический университет» и «Студенческая».

Назвать станцию на перекрестке улицы Ольшевского с проспектом Пушкина «Ольшевская» согласились 60% участников голосования. Свои варианты предложили 2% опрошенных. Лидеры предложений — «Масюковщина» и «Ольшевского».

На перекрестке улиц Харьковская и Пономаренко с проспектами Пушкина и Жукова планируется построить станцию «Тучинка». Против такого названия высказались 53% участников опроса. Большинство предлагали варианты «Пономаренко», «Харьковская», «Медвежино».

54% не поддержали предложение назвать станцию в районе железнодорожного остановочного пункта Столичный «Локомотивной». Чаще всего участники обсуждения предлагали варианты «Столичная», «Железнодорожная» и «Брилевская».

Наилучшим вариантом названия «Минск-Мир» для станции на пересечении улицы Проектируемая № 3 с продлением на улицу Жуковского посчитали 65% опрошенных. Наибольшее количество предложенных вариантов — «Аэродромная» («Аэропорт») и «Жуковская» («Жуковка», «Жуковского»).

73% участников обсуждения понравился вариант названия «Киевский сквер» для станции на пересечении улиц Орловская и Гая. Среди высказанных предложений больше всего названий «Киевская» и «Орловская».

Половина опрошенных согласились с вариантом названия «Тивали» для станции на пересечении улицы Притыцкого с проспектом Пушкина. Наиболее часто встречались предложения «Кальварийская» («Кальвария»), «Дунина-Марцинкевича», «Раковская» («Раковский кирмаш»), «Притыцкого», «Кинотеатр «Аврора» («Аврора»), «Ледовый дворец».

Вариант названия «Берестейская» для станции на пересечении улицы Уманская с проспектом Дзержинского поддержали 60% участников обсуждения. Наиболее популярные другие предложения — «Уманская», «Дзержинская», «Брестская» и «Койдановская».

На улице Великоморская, в районе железнодорожной станции Минск-Южный, станцию намереваются назвать «Козырево». С этим предложением согласны 43% опрошенных. Наиболее частые варианты, высказанные участниками опроса, — «Минск-Южный» («Южная»), «Либаво-Роменская» и «Козыревская».

Планируется, что протяженность четвертой линии метро составит 25,4 км. Здесь собираются построить 17 станций, из них шесть образуют пересадочные узлы с остальными ветками (в районе станций метро «Площадь Бангалор», «Академия наук», «Тракторный завод», «Аэродромная», «Михалово» и «Пушкинская»). На линии намечено сооружение двух метродепо (в промзонах тракторного завода и улицы Ольшевского).

Сроки начала строительства четвертой ветки пока не называют.