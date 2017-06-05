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Дело "черных риелторов". Подсудимый обвинил суд в попытке "обелить" фигурантку процесса
05.06.2017 21:50 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве 5 июня после продолжительного перерыва возобновился судебный процесс по делу «черных риелторов». Перерыв по делу продолжался более месяца. Как объяснили в суде, это было связано с необходимостью поиска свидетелей и выяснения дополнительных нюансов по эпизодам, вызывающим вопросы.
Одним из таких стало участие или неучастие Татьяны Гершанковой в убийстве могилевчанки Витковской. Женщина, проживавшая на улице Орловского, была убита 19 февраля 2014 года. Ее тело впоследствии было найдено захороненным на кладбище в пригородной деревне Кадино.
По первоначальному утверждению Семена Бережного, Гершанковой не было с ними во время убийства Витковской. Затем он свои показания изменил и стал утверждать обратное. В свою очередь Гершанкова заявляет, что во время убийства находилась на работе.
5 июня суд рассмотрел распечатку соединений мобильного телефона, которым пользовалась Гершанкова, по ее словам, в день и время убийства Витковской. В распечатке также были указаны расположения станций, осуществлявших мобильную связь. Суд допросил свидетелей, с телефонами которых устанавливались соединения. Свидетели не отрицали, что, возможно, в тот день разговаривали с Гершанковой, но точной темы разговоров припомнить не могли.
Таким образом показания свидетелей говорили в пользу подсудимой по эпизоду убийства Витковской. «Если вы хотите ее обелить, то обеляйте. Мне все равно, кто куда звонил», — заявил, отвечая суду, Семен Бережной. Он настаивает на том, что Гершанкова также совершала убийство, а телефонов в тот момент не было ни у кого из обвиняемых в преступлении.
Судья Григорий Качалов отметил, что суду важно установить, что было на самом деле, а не кого-то обелить. «Мне все равно. Дайте мне свидание с сыном, больше ничего не хочу», — сказал Бережной.
Слушание резонансного
По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009—2015 годах. Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.
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Показания свидетелей говорили в пользу подсудимой по эпизоду убийства одной из жертв.
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