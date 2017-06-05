В Могилеве 5 июня после продолжительного перерыва возобновился судебный процесс по делу «черных риелторов». Перерыв по делу продолжался более месяца. Как объяснили в суде, это было связано с необходимостью поиска свидетелей и выяснения дополнительных нюансов по эпизодам, вызывающим вопросы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Одним из таких стало участие или неучастие Татьяны Гершанковой в убийстве могилевчанки Витковской. Женщина, проживавшая на улице Орловского, была убита 19 февраля 2014 года. Ее тело впоследствии было найдено захороненным на кладбище в пригородной деревне Кадино.

По первоначальному утверждению Семена Бережного, Гершанковой не было с ними во время убийства Витковской. Затем он свои показания изменил и стал утверждать обратное. В свою очередь Гершанкова заявляет, что во время убийства находилась на работе.

5 июня суд рассмотрел распечатку соединений мобильного телефона, которым пользовалась Гершанкова, по ее словам, в день и время убийства Витковской. В распечатке также были указаны расположения станций, осуществлявших мобильную связь. Суд допросил свидетелей, с телефонами которых устанавливались соединения. Свидетели не отрицали, что, возможно, в тот день разговаривали с Гершанковой, но точной темы разговоров припомнить не могли.

Таким образом показания свидетелей говорили в пользу подсудимой по эпизоду убийства Витковской. «Если вы хотите ее обелить, то обеляйте. Мне все равно, кто куда звонил», — заявил, отвечая суду, Семен Бережной. Он настаивает на том, что Гершанкова также совершала убийство, а телефонов в тот момент не было ни у кого из обвиняемых в преступлении.

Судья Григорий Качалов отметил, что суду важно установить, что было на самом деле, а не кого-то обелить. «Мне все равно. Дайте мне свидание с сыном, больше ничего не хочу», — сказал Бережной.

Слушание резонансного дела продолжается в Могилевском областном суде. На скамье подсудимых — четыре человека. Семену Бережному, Игорю и Татьяне Гершанковым предъявлено обвинение в совершении убийств и приготовлении к совершению убийств, похищении человека и приготовлении к похищению, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супруги обвиняются также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранении без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняют в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека.

По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009—2015 годах. Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.