…И удивят новыми фигурами

Полным ходом идет подготовка войск к военному параду, посвященному Дню Независимости Республики Беларусь. Однако не только наземные пешие и механизированные колонны тренируются выдерживать дистанцию и четкие прямые линии воинского строя. Белорусские военные летчики также оттачивают слетанность в группах, чтобы порадовать зрителей красотой воздушной составляющей парада войск Минского гарнизона, показать минчанам и гостям столицы состоящую на вооружении ВВС и войск ПВО авиационную технику.

Авиаторы из в/ч 06752 пролетят в воздушном парадном строю и на новых Ми‑8МТВ‑5. Первая партия этих вертолетов прибыла в Беларусь осенью прошлого года, а вторая — весной нынешнего. Всего по контракту, заключенному Министерством обороны Республики Беларусь с холдингом «Вертолеты России», было закуплено 12 современных винтокрылых машин.



— Сегодня для нас одной из основных задач является подготовка к воздушному параду, — рассказал командир в/ч 06752 полковник Андрей Лукьянович. — Мы уже подняли в небо в едином строю двенадцать новых вертолетов. Традиционно в ходе воздушного парада планируется показать зрителям новое построение летательных аппаратов в небе. Ми‑8МТВ‑5 можно будет увидеть в двух фигурах — клин и ромб, впервые представленных вертолетами в воздушном параде над Минском.

Ведущим в одной из фигур выступит вертолет, управляемый заместителем командира нашей авиабазы по летной подготовке военным летчиком 1‑го класса подполковником Александром Адамонисом и его экипажем. Другую фигуру возглавит вертолет, управляемый экипажем во главе с заместителем командира авиабазы военным летчиком-снайпером полковником Юрием Рогачёвым. Сейчас тренируются как основные, так и резервные экипажи на самолетах и на вертолетах. Ведь мы традиционно представим на воздушном параде и свои самолеты — Ан‑26 и Ил‑76МД, недавно вернувшиеся в строй авиабазы после капитального ремонта.

Как видим, подготовка к параду уже перешла в практическую плоскость. Однако задачи повседневной подготовки войск никто не отменял. Так, боевые летательные аппараты авиабаз традиционно задействованы в выполнении задач в ходе как своих плановых тренировок и учений, так и учений других родов войск. При этом решаются задачи не только применения авиационного вооружения на полигонах, но и оперативной переброски личного состава к местам проведения учений, отрабатываются вопросы десантирования и поисково‑спасательного обеспечения полетов. Выполняются и полеты в качестве контрольных целей. Особое внимание уделяется боевому дежурству в системе противовоздушной обороны страны.



Нельзя не отметить усиление огневой мощи в/ч 06752 благодаря недавно вернувшимся после капитального ремонта на 558‑м авиационном ремонтном заводе вертолетам Ми‑24. Теперь вертолетная эскадрилья на Ми‑24 активно наращивает темпы подготовки боевых летчиков. Эти легендарные вертолеты получили хорошее и качественное обновление. Ремонтники продлили срок их службы еще на десять лет.

— Качество работ, проведенных на авиаремонтном заводе, — замечательное, претензий нет, — с удовольствием отмечает командир в/ч 06752. — Вертолетчики уже приступили к активным полетам. Благодаря поступившей на вооружение авиабазы новой и отремонтированной авиационной технике мы уже побили свои рекорды в темпах подготовки военных летчиков именно 1‑го класса. Только за несколько месяцев нынешнего года их стало на пять человек больше — отличный показатель!

Кстати, как поделился полковник Андрей Лукьянович, помогла в подготовке летчиков, как ни странно это звучит, и плохая погода, огорчавшая этой весной даже снегопадами. Ведь чтобы получить квалификацию военного летчика 1‑го класса, согласно курсу подготовки, необходимо выполнить целый ряд полетных заданий при погодном минимуме.

ПодполковникИгорь Жук, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова