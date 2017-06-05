Виват НИИ!

Прошли торжественные мероприятия, посвященные 15‑летнему юбилею Научно-исследовательского института Вооруженных Сил.

Праздничный вечер открыл начальник Научно-исследовательского института кандидат военных наук полковник Олег Любочко. Он поздравил коллектив и рассказал о пути, пройденном со дня образования возглавляемым им государственным учреждением, его достижениях. За прошедшие годы силами НИИ выполнено более трех сотен научно-исследовательских работ в интересах Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. На его базе создана военно-научная школа, обеспечивающая развитие стратегии и оперативного искусства. Сегодня НИИ является головной научной организацией Вооруженных Сил.

Много теплых слов в адрес сотрудников Научно-исследовательского института высказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Сергей Куприк, который от имени министра обороны зачитал приветственное слово по случаю 15‑летия НИИ.

За значительный личный вклад в развитие военной науки в интересах обеспечения обороноспособности Беларуси и становление Научно-исследовательского института, успешное и добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга, профессионализм и мастерство ряду сотрудников объявлена благодарность, вручены грамоты, денежные премии и ценные подарки.

Среди тех, кто отмечен в праздничных приказах, — полковники Олег Любочко, кандидат военных наук Виктор Баранов, Андрей Коледа, кандидат технических наук Максим Байдаков, Олег Гирис, кандидат политических наук Николай Левчук и кандидат военных наук Александр Насевич, кандидаты военных наук, доценты генерал-майор в отставке Игнатий Мисурагин, полковник в отставке Борис Сологубик, полковник Андрей Бобовик, генерал-лейтенант запаса Валерий Прозоров и полковник в отставке Олег Воробей, доктор технических наук, профессор полковник запаса Сергей Савенко.

Вечер продолжил праздничный концерт Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь, который начался с исполнения мелодий из репертуара «Песняров».

С юбилеем, НИИ Вооруженных Сил!

Елена Романова, «Ваяр»