﻿ Виват НИИ!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виват НИИ!

05.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Прошли торжественные мероприятия, посвященные 15‑летнему юбилею Научно-исследовательского института Вооруженных Сил.

Праздничный вечер открыл начальник Научно-исследовательского института кандидат военных наук полковник Олег Любочко. Он поздравил коллектив и рассказал о пути, пройденном со дня образования возглавляемым им государственным учреждением, его достижениях. За прошедшие годы силами НИИ выполнено более трех сотен научно-исследовательских работ в интересах Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. На его базе создана военно-научная школа, обеспечивающая развитие стратегии и оперативного искусства. Сегодня НИИ является головной научной организацией Вооруженных Сил.

Много теплых слов в адрес сотрудников Научно-исследовательского института высказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Сергей Куприк, который от имени министра обороны зачитал приветственное слово по случаю 15‑летия НИИ.

За значительный личный вклад в развитие военной науки в интересах обеспечения обороноспособности Беларуси и становление Научно-исследовательского института, успешное и добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга, профессионализм и мастерство ряду сотрудников объявлена благодарность, вручены грамоты, денежные премии и ценные подарки.

Среди тех, кто отмечен в праздничных приказах, — полковники Олег Любочко, кандидат военных наук Виктор Баранов, Андрей Коледа, кандидат технических наук Максим Байдаков, Олег Гирис, кандидат политических наук Николай Левчук и кандидат военных наук Александр Насевич, кандидаты военных наук, доценты генерал-майор в отставке Игнатий Мисурагин, полковник в отставке Борис Сологубик, полковник Андрей Бобовик, генерал-лейтенант запаса Валерий Прозоров и полковник в отставке Олег Воробей, доктор технических наук, профессор полковник запаса Сергей Савенко.

Вечер продолжил праздничный концерт Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь, который начался с исполнения мелодий из репертуара «Песняров».

С юбилеем, НИИ Вооруженных Сил!

Елена Романова, «Ваяр»

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошли торжественные мероприятия, посвященные 15‑летнему юбилею Научно-исследовательского института...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Повелители ракетного грома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика