Повелители ракетного грома

Облака то и дело скрывали солнце. Земля, еще не высохшая после недавних дождей, была испещрена следами от колес мощных машин. Лесная чаща сплошной стеной деревьев встала на пути автомобиля, на котором мы двигались к позициям 465‑й ракетной бригады. Через несколько минут мы оказались на командном пункте ракетного дивизиона. Там вовсю кипела напряженная работа. На карты наносилась обстановка, определялись места для стартовых позиций.Все это происходило в рамках плановых занятий по управлению ракетными ударами с 465 рбр, которые прошли на полигоне Осиповичский.



Понаблюдать за действиями ракетного соединения на различных занятиях и учениях — большая удача. Дело в том, что ракетчики действуют скрытно. Вот и сейчас они замаскировались так, что без посторонней помощи не найдешь. В этом я лично убедился после десяти минут безрезультатных поисков одной из стартовых батарей. Благо меня вовремя заметили и провели к командиру батареи капитану Дмитрию Козловскому. Однако пообщаться нам толком не удалось: по радиосвязи прозвучала команда, и батарея стала спешно сворачиваться…

Прошло пару минут, и колонна выдвинулась в назначенный район. Ухабистую лесную дорогу легко преодолевали мощные боевые машины. И вот ракетчики добрались до стартовых позиций. Задолго до того как ракетная батарея покинула свои укрытия, топогеодезическое отделение провело разведку местности и выбрало лучшую площадку для дальнейшей боевой работы. Помимо этого, немаловажный фактор для ракетчиков — линия заезда машин. Каждое действие здесь должно быть обдуманным и основано на точных расчетах.

Бойцы принялись маскировать пусковые установки, налаживать связь, осуществлять привязку к местности. Тем временем комбат получил задачу и провел расчеты для нанесения ракетного удара.

Спустя минуту вычисления были окончены. Одна из пусковых установок заступает на боевое дежурство. С этого момента условный противник находится между молотом и наковальней.



И это не просто громкие слова. Однажды мне довелось стать свидетелем группового ракетного удара — и я воочию увидел, на какие разрушения способен тактический ракетный комплекс «Точка». Тогда мишени на полигоне Полесский смело́ настоящим огненным шквалом. От цели, которая находилась тогда на удалении 60 километров, ничего не осталось. К слову, командиром «пускавшей» батареи был тогда еще старший лейтенант Дмитрий Козловский.

— Подобные занятия очень важны для военнослужащих, — рассказал комбат. — Ведь комплексы, которые состоят у нас на вооружении, — это сложное и высокотехнологичное оружие. Поэтому без отрабатываемых навыков, сноровки нам никак нельзя.

— Такие мероприятия боевой подготовки — это отличная возможность как для обучения, так и для проверки уровня подготовки военнослужащих, — рассказал командир 465 рбр полковник Дмитрий Савицкий. — Они позволяют передавать опыт, который был приобретен в ходе нанесения реальных ракетных ударов, молодежи прямо в полевых условиях.

Занятие подходило к концу. Ракетчики покидали позиции. Их ждал небольшой отдых. Вслед за ним продолжится напряженная боевая подготовка.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора