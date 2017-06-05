Итоги подведены, задачи обозначены

Учебно-методический сбор с начальниками продовольственной службы воинских частей и соединений Вооруженных Сил состоялся на базе 2‑й инженерной бригады. Мероприятие проходило под руководством исполняющего обязанности начальника продовольственного управления Министерства обороны полковника Юрия Матеюка. Он проанализировал проделанную работу, обозначил основные задачи, рассказал о перспективах, ожидающих представителей продовольственной службы.



Участники сбора прослушали лекции на целый ряд злободневных тем. Например, об отдельных вопросах организации закупки продовольствия, порядке передачи материальных средств организациям общественного питания, порядке оказания безвозмездной спонсорской помощи, соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил при организации питания в полевых условиях…

В период с января по март нынешнего года была проведена комплексная проверка боевой готовности многих воинских частей. А это значит, что для тыловиков, в частности для специалистов продовольственной службы, были открыты широкие возможности проявить высокий профессионализм при обеспечении данных воинских коллективов питанием во время передвижения, в условиях полевых лагерей.

Причем независимо от того, как, где и когда организована боевая подготовка, задачи начальников продовольственной службы остаются неизменными. Это постоянный контроль за доведением до личного состава положенных норм довольствия, за сроками реализации (годности) пищи и скоропортящихся продуктов. Необходимо также следить за выполнением поварским составом санитарно-гигиенических требований при обработке продуктов, за приготовлением и выдачей готовой пищи в стационарных и полевых условиях.

Особое внимание требуется уделять хранению и выдаче продуктов, которые не подвергаются тепловой обработке (хлеб, сливочное масло, кисломолочные продукты, сыр, сахар, сок), приготовлению холодных закусок, соусов, молочных и сладких (третьих) блюд.



На сборе до специалистов в погонах был доведен с соответствующими комментариями приказ министра обороны Республики Беларусь от 6 мая 2017 года № 614 «О проведении в Вооруженных Силах закупки и сезонной заготовки овощей и фруктов урожая 2017 года». Обозначен порядок обеспечения воинских частей овощами и фруктами урожая нынешнего года.

Были названы воинские части и соединения, в которых качественнее выполняются задачи продовольственного обеспечения. Это Военная академия Республики Беларусь, МСВУ, в/ч 54804, 56 опс, 147 зрбр, 111 абр, 230 оп, 2401 обс.

Напомню также о том, что в марте нынешнего года были проведены финальные состязания среди специалистов‑поваров из числа военнослужащих Вооруженных Сил. Лучших результатов добились 120 и 11 омбр, 361 обо (ЦОВУ).

Участники сбора поделились опытом, получили компетентные консультации, ответы на волнующие их насущные вопросы.

Роман Марчик, фото Дениса Малышица