Повышая практическое мастерство

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2016/2017 учебном году на полигоне Стародорожский под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты — начальника управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Вячеслава Старкова проведено тактико-специальное учение (ТСУ) с подразделениями 8‑й бригады РХБ защиты. Ему предшествовал ряд мероприятий боевой подготовки, которые проводились в условиях единой тактической обстановки. При этом одной из особенностей учения стало то, что в одном строю с военнослужащими срочной службы находились военнообязанные, призванные из запаса.

ТСУ проводилось путем последовательной отработки учебных вопросов в ходе двух этапов. На первом из них были отработаны вопросы подготовки сил и средств бригады к выполнению задач РХБ защиты. В ходе этого этапа военнослужащие осуществляли выдвижение в районы сосредоточения, их скрытное занятие и оборудование, организацию сторожевого охранения.

— При отработке данных задач лучше проявили себя военнослужащие срочной службы, которые уже имели практический опыт выполнения данных работ. Ведь недавно с батальоном РХБ защиты был проведен полевой выход, в ходе которого отрабатывались схожие задачи, — рассказал командир батальона подполковник Сергей Горшков. — При этом особое внимание обращалось на действия подразделения, назначенного в охранение: ему предстояло отражать нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, действия которого обозначали военнослужащие подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил.

А в рамках второго этапа учения подразделениями бригады осуществлялось практическое выполнение задач РХБ защиты. Подразделения РХБ разведки выявляли обстановку в указанных районах и на маршрутах с преодолением водной преграды, дымовые подразделения осуществляли аэрозольную маскировку на месте и в движении, расчеты РХБ защиты выполняли задачи в ходе ликвидации последствий радиационного и химического заражения местности и объектов. Подразделения специальной обработки непосредственно осуществляли контроль за уровнем радиоактивного загрязнения вооружения и техники и проводили их специальную обработку, огнеметчики решали задачи огневого поражения выявленных объектов противника.

— Хочу отметить возросший уровень слаженности действий подразделений 8‑й бригады РХБ защиты. И это при том, что все расчеты, которые выполняли практические задачи, полностью состояли из военнообязанных, призванных из запаса, — отметил руководитель учения полковник Вячеслав Старков. — Это говорит о том, что в ходе проведения боевого слаживания подразделений военнообязанными в достаточной мере были восстановлены теоретические знания и практические навыки, что позволило на хорошем уровне выполнить весь комплекс задач РХБ защиты. Благодарю командный состав бригады за подготовку к учению и всех военнослужащих за добросовестное исполнение обязанностей в ходе выполнения задач ТСУ. Также хочу отметить, что по результатам учения отличившиеся военнослужащие были поощрены, а офицерам запаса присвоены очередные воинские звания.

Полковник Игорь Малык