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Отличные стимулы для хорошей службы

05.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Кажется, совсем недавно наши корреспонденты общались с призывниками в военных комиссариатах перед их отправкой в войска. Однако сегодня этих парней уже не узнать. Парни, подчас разбалованные домашними условиями, знакомятся с дисциплиной и постепенно становятся настоящими мужчинами — защитниками Отечества.

Первой обителью новобранцев в воинских частях являются пункты приема нового пополнения (ППНП). Администрация призвана облегчить период адаптации молодых людей к новому распорядку, подготовить их к настоящей воинской службе. Занятия по расписанию курса начальной военной подготовки с вновь прибывшими начинаются с первых дней пребывания в ППНП.


Подготовка к приезду новобранцев

 
 
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Кажется, совсем недавно наши корреспонденты общались с призывниками в военных комиссариатах перед их...

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