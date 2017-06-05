Отличные стимулы для хорошей службы

Кажется, совсем недавно наши корреспонденты общались с призывниками в военных комиссариатах перед их отправкой в войска. Однако сегодня этих парней уже не узнать. Парни, подчас разбалованные домашними условиями, знакомятся с дисциплиной и постепенно становятся настоящими мужчинами — защитниками Отечества.

Первой обителью новобранцев в воинских частях являются пункты приема нового пополнения (ППНП). Администрация призвана облегчить период адаптации молодых людей к новому распорядку, подготовить их к настоящей воинской службе. Занятия по расписанию курса начальной военной подготовки с вновь прибывшими начинаются с первых дней пребывания в ППНП.