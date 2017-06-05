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Талант – всегда талант

05.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Радостной оказалась эта весна для старшего телефониста дивизиона управления 120‑й зенитной ракетной бригады ефрейтора контрактной службы Алеси Меленчук. В конце апреля у нее родилась дочь.

— Меня с детства увлекала романтика армейской службы,— рассказала Алеся. — Очень уж мне хотелось трудиться рядом с серьезными, ответственными и мужественными людьми, коими являются наши военнослужащие. Да и семейную традицию следовало продолжить. Ведь мой отец Николай Николаевич Богатко посвятил жизнь службе в Вооруженных Силах. В 120 зрбр в звании прапорщик он выполнял обязанности старшины дивизиона. Вот почему я и призвалась в ВВС и войска ПВО в 2011 году после окончания Барановичского экономико-юридического колледжа. Ни разу не пожалела об этом выборе! Воинский коллектив стал для меня в определенном смысле слова второй семьей.

С большой теплотой об Алесе отзываются сослуживцы. Вот что рассказал о ней непосредственный начальник — командир взвода связи старший лейтенант Сергей Бянкин:

— С самого начала службы контрактница Алеся Меленчук зарекомендовала себя как очень хороший специалист. Освоила несколько единиц оборудования и успешно на них работает. Задачи свои выполняет оперативно и добросовестно. Не помню случая, чтобы Алеся с чем-то не справилась…

Все военнослужащие нашего дивизиона ее ценят и уважают. А в благодарность Алеся исполняет эстрадные песни для всего воинского коллектива. Ведь она обладает прекрасным голосом, входит в состав концертной группы ВВС и войск ПВО. Жаль, что слышать ее со сцены сослуживцам доводится редко. Что поделаешь, служба есть служба!..

В 2015 году на юбилейном — двадцатом по счету — телевизионном фестивале армейской песни «Звезда» — Алеся и ее подруга Полина Змачинская в составе дуэта «Импульс» стали лауреатами II степени. Для девушек это стало по-настоящему высоким достижением, равнозначным победе. А в минувшем году по итогам конкурса Алесю и Полину удостоили специального приза Белорусского республиканского союза молодежи.

Говоря о будущем, Алеся Меленчук отметила: ее самое большое желание — возвратиться после декретного отпуска в родной коллектив 120‑й зенитной ракетной бригады и продолжить служить по контракту.

Остается добавить, что военную службу ефрейтор контрактной службы Алеся Меленчук успешно сочетает с учебой в Барановичском государственном университете.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова

 
 
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