Чемпионка Европы по дзюдо Марина Слуцкая: «Я могла быть хорошей пианисткой…»

Если бы я встретила эту девушку на улице, то едва ли смогла бы предположить, что это действующая чемпионка Европы по дзюдо. Спортивный look уже давным-давно перестал символизировать принадлежность его обладателя к большому спорту. Рваные джинсы, короткая стрижка, широкая улыбка — словом, вполне себе собирательный образ обыкновенной девчонки. И только лишь спустя некоторое время замечаешь, как ловко она прячет повадки, выдающие в ней профессиональную спортсменку с мировым именем.



Несколько месяцев назад Марина Слуцкая стала победительницей чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории свыше 78 килограммов. Это первая золотая медаль в данном виде спорта за всю историю белорусского женского дзюдо. О том, что Марина находится сейчас в хорошей форме, говорят и другие ее высокие результаты в этом сезоне. В апреле она одержала победу на турнире Гран-при Тбилиси, в марте белорусская армейская спортсменка, которая проходит службу по контракту в Спортивном комитете Вооруженных Сил Республики Беларусь, стала победительницей международного турнира European Open в Праге, а в конце мая взяла бронзу на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге.

Кто она, Марина Слуцкая? Как пришла в большой спорт? О чем мечтает? Об этом и многом другом мы и говорили со звездой белорусского женского дзюдо.

— Марина, у тебя же наверняка есть друзья, которые далеки от профессионального спорта? Я уверена, что они тебя изрядно достали предложением из разряда «ну что, давай поборемся».

— Бывает иногда. Но я стараюсь быстро пресекать подобные провокации встречным предложением выйти со мной на татами. Главное, выражение лица вот таким серьезным сделать (демонстрирует). Как правило, игривый задор после этих слов куда-то улетучивается.



— А знаешь куда? Как минимум в пятки. Как у меня сейчас, вместе с сердцем. Просто из журналистского интереса хотела тебе тоже предложить, но… давай лучше это будет словесная схватка и на газетном татами. Ты, конечно же, слышала выражение «чемпионами не рождаются, ими…»?

— Да-да, родилась и росла я обычной девочкой. В детстве очень любила проводить время у бабушки в деревне. Это у нынешней молодежи подобные поездки вызывают обреченность и скуку. А мне было весело. Как правило, летом там собирались сверстники, и мы днями играли в футбол. Да с такими возгласами, что через три дома было слышно, кто кому голы забивает.



Сложилось так, что родители прозевали школьное распределение детей в разные классы. Я попала в тот, где надо было отстаивать себя. Возраст обязывал, все-таки семь лет мне тогда было. Приходилось и ругаться, и стул иногда метнуть на переменке в особо наглых одноклассников. И это в стенах хореографической школы, в классе с танцевальным уклоном!..

— Марина Слуцкая росла школьным дебоширом?

— Отнюдь. Я училась очень хорошо, у меня было много друзей, я играла три года на фортепьяно, причем ходила самостоятельно заниматься в школу, так как дома не было возможности поставить громоздкий музыкальный инструмент. И если бы я не сменила школу, возможно, стала бы хорошей пианисткой.



Потом мы переехали в другой район Минска, и на смену фортепьяно пришел баян. Правда, ненадолго — уж больно не нравилось мне растягивать эти громоздкие меха в разные стороны… Потом пела в хоре, немного танцевала. Ходила в секции по баскетболу, теннису, плаванию, на лыжные гонки. В общем, я была, как Алексей Смирнов в фильме «Приключения Шурика»: «песчаный карьер — я, цементный завод — я, и кроме того — я». Куда ни предложат — Слуцкая уже там.

— Вот мы и подбираемся к дзюдо?..

— Да не очень-то. Когда я училась в седьмом классе, к нам пришел тренер по вольной борьбе. Я, как всегда, изъявила желание заняться ею. Прозанимавшись год, поняла, что из-за набора большого веса я не могу продолжать занятия этим видом спорта. В дзюдо же — вес открытый. Туда меня и перевели. Ой, как же мне поначалу там не нравилось! Во‑первых, за год на «вольной» я успела завести много друзей, прикипеть к коллективу, во‑вторых, меня бесило кимоно — в нем было очень жарко и неудобно, да еще и хвататься надо было за него во время схваток. Но постепенно я разобралась в технике, изучила приемы и вскоре выиграла первенство Республики Беларусь по дзюдо в тяжелом весе. Тренер предложил мне поступить в училище олимпийского резерва.



Собрала я все свои грамоты и медали и бодрым шагом отправилась навстречу спортивному будущему. Правда, «будущее» это было настроено довольно скептически. После изумленного: «Девочка, вы кто?» — мне сообщили, что комплектование уже завершилось. Стала добиваться встречи с тренером по дзюдо Семёном Гумановым. Сергей Абрамович тогда, наверное, принял меня за ненормального подростка, но все же предложил пройти медицинскую комиссию.

Как правило, люди проходят ее около месяца, у меня же на все про все ушло два дня. Помню, возникли вопросы по состоянию работы сердца, надо было сделать УЗИ. Поход к врачу стоил бы мне потери нескольких недель. Драгоценных недель! Я предрешила судьбу копилки: бабушкины подарки и мамины еженедельные денежные выдачи «на булочку» были потрачены на УЗИ сердца (восьмиклассница Слуцкая наверняка сломала бы стереотип образа «восьмиклассницы» в знаменитой песне великого музыканта Цоя. — Авт.). Через три дня я принесла медкарту, где было написано заветное слово «годна». А в ответ услышала удивленное: «Вы, наверное, очень сильно хотите у нас учиться?..».

— Ну и как было сменить пение в хоре на спортивную стезю?

— Поначалу было очень тяжело. За первые полгода я запустила учебу, перейдя из разряда отличников в ряды хорошо, если хорошистов. График был настолько плотным, что я растерялась. Когда мама открыла дневник в конце первой четверти, она безапелляционно заявила: «Марина, если такие оценки будут в следующей четверти, ты вернешься в свою школу. Мне не нужен тупой борец, мне нужна девушка с нормальным образованием».

Я быстро нашла золотую середину, научившись совмещать тренировки и учебу в угоду маминым требованиям. Научилась делать все вкупе быстро и качественно. Если чувствовала, что не успеваю выучить какую-то тему, на коленке на тренировке сидела и разбиралась.



Помню, в старших классах пришлось несладко. Поехала на первенство среди кадет по дзюдо. Во время схватки получила серьезную травму колена. Прогнозы врачей были неутешительные, спортивная карьера висела на волоске. Настроение минусовое. Учеба пошла на спад. Но благодаря своему твердому характеру и, конечно же, тренеру Леониду Фёдоровичу Свиридову мне удалось довольно быстро восстановиться. По окончании училища средний балл составил 8,9.

После этого окончила Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «менеджмент в спорте».

— Марина, расскажи про свою самую тяжелую схватку.

— Ой, да сколько у меня их было за двенадцать лет (улыбается)! Всех и не припомнишь. Для меня, как правило, самые запоминающиеся — это последние. Вот, например, я недавно вернулась с турнира «Большой шлем». Была у меня соперница — боснийка. Мы с ней уже раз десять встречались на татами. Но то ли перелет, то ли еще какие-то факторы сказались на моем самочувствии: было очень плохо. Да еще и соперница была равная. Вообще, не люблю неудобных.

— Неудобных соперниц? Это как по аналогии с одеждой, что ли?

— Да. В дзюдо особого значения не имеет, сильнее или слабее тебя соперник. Схватка может быть тяжелая, но если я знаю, как в ней победить, я буду чувствовать себя в ней комфортно. А есть соперницы, с которыми схватки плотные и тяжелые. У меня таких две. Например, россиянка. В обычной жизни мы с ней дружим, привозим друг другу подарки из разных стран, шоколадки. Но как только встречаемся на татами — начинается жесть! Она, к слову, левша, что тоже немаловажно в нашем виде спорта. А есть правша — украинка, больше двух метров ростом. Тоже неудобная. Когда ехала «на Европу», мне меньше всего хотелось выходить на татами с кем-нибудь из них. Но я же «удачливая»: вступать в схватки мне тогда пришлось с обеими. Но ведь одолела же!

— Нет потом легкого обидного послевкусия между вами, подружками?

— Обиды могут возникнуть, если спортсмен победил нечестно. Укусил, ткнул пальцем в глаз, ударил по ногам, нарушая правила, толкался. Есть у меня и такая соперница, которая «грязно» борется. Это крайне раздражает, часто хочется ее на место поставить. Переходить на ее методы я никогда не стану. Я знаю, что меня ценят за красивую борьбу. И тот факт, что мои соперники болеют за меня громче всех во время выступлений, говорит о многом.

А вообще, спорт — штука непредсказуемая. Иногда так выстреливает, что сама диву даюсь. Помню, в Грузии с бразильянкой боролась. До того момента я ей проигрывала пять(!) раз. Причем основательно. Она меня прямо «прибивала». А в тот день я ей даже крохотного шанса на победу не дала. Звезды, что ль, так сошлись? Не знаю. Но есть пока и непобедимые для меня спортсмены. Это японские дзюдоисты. Глупо, конечно, предполагать, что потомки основателя дзюдо — японца Дзигоро Кано могут быть не самые сильные в мире. Ну не могу я пока понять их борьбу. Мне порой кажется, что в Японии дети рождаются уже в кимоно — настолько японские спортсмены хороши. Летом я лечу туда на учебно-тренировочный сбор. С нетерпением жду его начала.

— Я видела несколько твоих схваток в Интернете. Марина, почему тебя бьет тренер?

— (Смеется). Это прозвучит странно, но мне это просто необходимо. Только перед схватками, разумеется. Перед выходом на татами уровень адреналина и волнения зашкаливает, зал так глушит, что ощущаешь сильное давление. И чтобы собрать всю концентрацию воедино и мобилизовать себя, мне нужна встряска. Хлопки по спине и ногам лично мне очень помогают. Хотя это — дело индивидуальное. Некоторые молятся перед схваткой, другим нужно дотронуться рукой до татами, а для кого-то очень важен цвет кимоно (к слову, я больше люблю синее, мне нравится как оно сидит) — у всех по-разному.

— Жизнь профессионального спортсмена полна различных ограничений: режим, сушки, диеты…

— Сейчас мне, наверное, позавидуют многие девушки. Так как я выступаю в тяжелой весовой категории, то в диетах не нуждаюсь. Грубо говоря, я могу есть практически все и сколько хочется, и… мне за это ничего не будет. Правда, все же стараюсь придерживаться комфортного для себя веса.

Очень люблю мясо любого приготовления. Фаворит — шашлык. Его я стараюсь готовить сама и, по заверению друзей, делаю это шикарно. Люблю картофель и блюда из него. Не ем только лук и чеснок. А так, собственно, ничего экзотического: виноград, инжир, арбуз, бананы, сыр. Ой, а еще я ужасная сладкоежка. Это мой рок. Могу съесть целый торт. Дома, если приходят гости, порой даже конфет нет, чтобы их угостить.

— А что по поводу отдыха? Как ты развлекаешься?

— Кому-то это может показаться скучным, но я лучше посплю, чем буду проводить время в ночном клубе, потому что знаю, что успею «натанцеваться» на тренировках. Я предпочитаю спокойный отдых в окружении друзей. Отдых на природе — любимое дело. Обожаю домашние посиделки. Могу сходить в аквапарк или в кино — там попкорн вкусный продают. Шумные тусовки меня вовсе не прельщают.

— Марина, известно, что карьера профессионального спортсмена яркая, но недолгая. Ведь ты задумывалась над тем, чем будешь заниматься на «спортивной пенсии»?

— Прошлым летом я не прошла отбор на Олимпийские игры. Даже задумалась о том, чтобы закончить спортивную карьеру и сделать упор больше на тренерскую работу. К тому времени мы с коллегами по спортивному цеху Александром Стешенко и Региной Шатравской открыли спортивный клуб по дзюдо в одном из микрорайонов Минска. Поначалу было тяжело, особенно в организационных вопросах, но со временем мы набрались опыта, и дела пошли в гору. А вместе с тем и моя спортивная карьера. Поэтому ставить точку в ней я пока не намерена. Но и работу, которая мне по душе, терять не хочу. Пытаюсь совмещать. Поэтому свободного времени у меня совсем мало.

— Совсем скоро тебе исполнится двадцать шесть лет. Как выразились бы наши бабушки: «Девка-то уже на выданье!». Про себя же не надо забывать.

— Впервые я всерьез задумалась об этом в прошлом году. Но когда стало ясно, что остаюсь в большом спорте, мой друг отнесся к этому с пониманием. Мы оба имеем представление о том, что такое семья и сколько сил и времени надо вложить в ее развитие. А когда из двенадцати месяцев в году — девять находишься на различных сборах… Хорошо, что он меня поддерживает во всем. Будем решать вопросы по мере их поступления, а пока нас это устраивает.

— Каково это — осознавать, что на сегодняшний день ты возглавляешь мировой рейтинг по дзюдо в категории свыше 78 кг?

— Вполне себе обычно… Хотя, чего уж тут скрывать, чертовски приятно! Если бы у меня сейчас была возможность прожить свою жизнь по-другому, я бы ничего не меняла. Благодаря дзюдо я познакомилась с прекрасными людьми — тренером, друзьями по спорту. Мне выпала возможность посетить Бразилию, Марокко, Испанию, Германию, Францию, Польшу, Грузию, Армению и другие страны. И самое главное — я получила, да и продолжаю получать поистине ни с чем пока не сравнимые эмоции, связанные со спортом!

Беседовала майор Ольга Шведова, «Ваяр»