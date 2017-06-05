На собственном примере

Без малого 30 лет посвятил службе в Вооруженных Силах заместитель командира по вооружению — начальник технической части 147‑й зенитной ракетной бригады подполковник Николай Шумилов.

— Почему я решил стать военным? — переспрашивает Николай Михайлович. — Все просто — время было такое. В бытность СССР мы, мальчишки 1970‑х годов, стремились быть не юристами, программистами и экономистами, а грезили такими профессиями, как летчик, моряк, офицер. Вот и я свой окончательный выбор сделал еще в девятом классе. После окончания средней школы в родной деревне Тихиничи Рогачевского района Гомельской области подал документы в районный военный комиссариат и в 1988 году поступил в Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. Профессиональных военных по прямой линии в моей семье не было. Отец трудился на сельскохозяйственном предприятии, мама работала бухгалтером.



Как рассказал подполковник Николай Шумилов, после окончания училища его направили по распределению в Винницкую дивизию РВСН. На календаре был 1992 год. Военную службу Николай решил продолжить на родине. Спустя год прибыл в распоряжение министра обороны Республики Беларусь.

Согласно международным договорам, воинские части РВСН в Беларуси ликвидировались, а вооружение выводилось на территорию Российской Федерации. Продолжить службу ему предложили в войсках противовоздушной обороны страны, пришлось переквалифицироваться.

— Начинал я начальником расчета зенитного ракетного комплекса С‑300В, состоящего на вооружении 147‑й зенитной ракетной бригады, — продолжил подполковник Шумилов. — Пришлось изучать новую технику другого рода войск. Хоть и сложно было, но в то же время очень интересно. Помогли опытные офицеры бригады. Особую благодарность хочу выразить в адрес моего командира батареи — на тот момент капитана Сергея Александрова и начальника штаба дивизиона майора Юрия Шубича. Не пожалели они ни времени, ни сил, чтобы сделать из меня настоящего зенитчика-ракетчика. Получил практику боевой стрельбы на полигоне Ашулук. А в 2000 году меня назначили на должность командира батареи ЗРК С‑300В.

Впоследствии Николай Шумилов стал начальником отделения группы регламента и ремонта воинской части. В его обязанности входила подготовка расчетов и техники, настройка сложной радиоэлектронной аппаратуры. Участвовал во всех учениях, на которые привлекались подразделения зенитного ракетного комплекса С‑300В. Самым запоминающимся, по словам Николая Михайловича, стало учение «Боевое содружество — 2011», активная фаза которого проходила на российском полигоне Ашулук.

— К тому времени я уже имел классную квалификацию «мастер», — продолжил собеседник. — И для меня то учение стало серьезным профессиональным экзаменом. Дело в том, что в качестве командиров батарей комплекса С‑300В выступали мои ученики — офицеры, которых мне довелось обучать ратному мастерству. Учил я их боевому применению ЗРК, особенностям эксплуатации техники и вооружения, работе с личным составом на собственном примере. Знаниями мне пришлось овладевать самостоятельно и с помощью опытных наставников, ставших для меня примером высокого профессионализма и заботы о подчиненных.

Всегда подчеркивал своим воспитанникам, что самоподготовка — основной вид учебы офицерского состава. На протяжении всей службы каждому офицеру необходимо развиваться и самосовершенствоваться.

То, что мои ученики с честью выдержали сложное испытание полигоном, точно поразив ракетами воздушные цели, стало одним из самых счастливых моментов в моей офицерской службе. Горжусь тем, что в родной бригаде я воспитал целое поколение перспективных высокопрофессиональных офицеров. Сегодня они достойно продолжают службу в ВВС и войсках ПВО Республики Беларусь.

На днях Николай Шумилов закончит военную службу, которой посвятил 29 лет, и уйдет в запас. Но расставаться с родным воинским коллективом Николай Михайлович не намерен. Собирается самым активным образом участвовать в работе ветеранской организации 147 зрбр, помогать молодым офицерам, заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.

— А еще горжусь тем, что достойно воспитал сына, — подчеркнул в конце разговора Николай Михайлович. — Парню 17 лет, он успешно учится в Бобруйском государственном автотранспортном колледже. Очень надеюсь, что впоследствии Андрей продолжит учебу на военном факультете в БНТУ.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото из архива воинской части