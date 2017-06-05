«От сердца к сердцу»: в Беларуси прошел благотворительный концерт

В Беларуси прошел благотворительный концерт для людей с особенностями развития. Звезды эстрады выступили бесплатно и собрали полный зал. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк узнала, кому помогает творчество.

Звездный концерт бесплатно. Артисты устроили концерт для людей с психофизическими особенностями. Певец Александр Солодуха уверен: творчество лечит.

«Я закончил минский государственный медицинский институт. Видите, не зря сегодня белая одежда. Это был 35 лет назад. И по сей день я верен клятве Гиппократа. Я лечу души людей со сцены», - рассказал певец.

Проект «От сердца к сердцу» задумали, чтобы помочь людям с особенностями. Для зрителей этот день праздничный. Их привезли из разных уголков Беларуси.

«Выбраться из интернатов - это большая проблема, то есть интернаты все закрытого типа. И для них сам выезд - большое событие. А когда их привозят на такой концерт значимый, где выступают звезды, - это событие втройне», - рассказал руководитель благотворительного фонда Сергей Довгаль.

Специалисты уверяют: такие проекты помогают людям с ограниченными возможностями проявить творческие способности, почувствовать себя нужными.

«Это встреча двух миров, где люди узнают друг друга, где люди начинают понимать, проникать в миры друг друга, в души друг друга», - поделилась Марина Кравцова.

Концерт от «Сердца к сердцу» собирает зрителей с особенностями дважды в год. На мероприятиях дежурят медики и сотрудники психоневрологического интерната.

Пять лет назад проект для людей с особенностями психофизического развития организовал народный артист Беларуси Александр Тиханович. Сегодня концерт в интернате посвящен памяти этого исполнителя.