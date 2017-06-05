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Умер актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильм "Уоллес и Громит"
05.06.2017 22:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Актер Питер Сэллис, который озвучивал серию мультфильмов о приключениях Уоллеса и Громита, умер в возрасте 96 лет, сообщила корпорация
По информации агентов актера, он скончался в окружении своих близких 2 июня.
Уоллес и Громит — главные персонажи серии мультфильмов, созданных режиссером Ником Парком. Сэллис озвучивал легкомысленного изобретателя Уоллеса, а принадлежащий ученому пес Громит на протяжении всех серий оставался безмолвным.
За свою карьеру Сэллис также снялся в многочисленных телесериалах.
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По информации агентов актера, он скончался в окружении своих близких 2 июня.
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