МИНСК, 5 июн – Sputnik. Актер Питер Сэллис, который озвучивал серию мультфильмов о приключениях Уоллеса и Громита, умер в возрасте 96 лет, сообщила корпорация BBC .

По информации агентов актера, он скончался в окружении своих близких 2 июня.

Уоллес и Громит — главные персонажи серии мультфильмов, созданных режиссером Ником Парком. Сэллис озвучивал легкомысленного изобретателя Уоллеса, а принадлежащий ученому пес Громит на протяжении всех серий оставался безмолвным.

За свою карьеру Сэллис также снялся в многочисленных телесериалах.