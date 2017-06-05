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Министерство обороны информирует«Славянское братство — 2017»

05.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С 6 по 15 июня 2017 года на полигоне Брестский, участках местности Брестского района и реки Мухавец под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Вадима Денисенко проходит многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2017».

В учении принимает участие усиленный отдельный десантно-штурмовой батальон 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, парашютно-десантный батальон 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации и парашютная рота Специальной бригады Вооруженных Сил Республики Сербия. Вместе весь контингент составляет многонациональную батальонную тактическую группу.

Учение проходит в два этапа, активная фаза которого состоится с 12 по 14 июня.

Одна из главных целей учения — отработка вопросов совместных действий вооруженных сил Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом, а также повышение уровня взаимодействия подразделений в составе штатных и сводных многонациональных подразделений при выполнении различных учебно-боевых задач.

В практических действиях  задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники.

 
 
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С 6 по 15 июня 2017 года на полигоне Брестский, участках местности Брестского района и реки Мухавец под...

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