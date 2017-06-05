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Скандал с Катаром, звуки Минска, день рождения блогера и парень с пивом - все за вчера
06.06.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Если вы ждали жаркого сухого лета, то… подождите еще. На этой неделе будет тепло, однако без сильных дождей и гроз не обойдется.
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Доброе утро! Если вы ждали жаркого сухого лета, то… подождите еще.
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