Скандал с Катаром, звуки Минска, день рождения блогера и парень с пивом - все за вчера

Доброе утро!

Если вы ждали жаркого сухого лета, то… подождите еще. На этой неделе будет тепло, однако без сильных дождей и гроз не обойдется. Самой «мокрой» обещает быть среда, а сегодня наслаждайтесь солнышком .





ВАЖНОЕ

В Москве прошло совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России. Обсуждали, в частности, « коллективные нападки на ЕАЭС», «абсурдные опасения » из-за учений «Запад-2017» и взаимное признание виз .

Печальная статистика: стало известно, что белорусские предприятия за последние 16 лет «потеряли» больше 391 тысячи работников . Да и сейчас продолжают активнее увольнять работников, чем принимать новых: за 2016 год организации « ушли » почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.

В начале года в Фонде соцзащиты Беларуси, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, образовалась приличная дыра — более 150 млн долларов. Разбирались, как так вышло , и как дефицит повлиял, например, на увеличение пенсионного возраста.

Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия и Йемен разорвали дипотношения с Катаром . Позже с таким же заявлением выступили Мальдивы и Маврикий. Чем маленький, но очень богатый эмират разозлил своих соседей — рассказываем здесь .





А Черногория вчера официально вступила в НАТО .

ПОПУЛЯРНОЕ

Месяц назад мы рассказывали историю о том, как компания «ИВ-Инвест» не может получить деньги за поставленный мазут «Добрушской бумажной фабрике «Герой труда». А пример коллег по несчастью показал, что денег можно вообще не дождаться. Разбирались, почему госпредприятиям позволяют не рассчитываться с частниками .

Бывший ректор ЕГУ Гарри Дэвид Поллик продает свой особняк в штате Колорадо за 1,875 миллиона долларов. Поместье находится на участке площадью более 110 тысяч квадратных метров, это двухэтажный дом с камином, винохранилищем, четырьмя уборными, тремя спальнями и двумя гаражами, объединенными с гостевым домиком. Посмотрите, какая красота .

Интернет-знаменитостью стал мужчина , бегущий по Лондону от террористов с кружкой пива в руке. «Люди, бегущие с Лондонского моста. Парень справа не проливает ни капли. Боже, благослови британцев!» — написал парень, первым опубликовавший снимок в Twitter.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Остановитесь. В череде ежедневных забот у нас редко бывает время рассмотреть в деталях привычные вещи, а еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. К 950-летнему юбилею столицы TUT.BY собрал аудиопортрет Минска. Послушайте . Узнаёте?

Еще полтора года назад то, что Михаил Грабовский сыграл в хоккей, не являлось бы новостью. Однако с 15 марта 2016 года лучший белорусский бомбардир в истории НХЛ не провел ни одного официального матча. Но тренировки возобновил. А мы поговорили с Мишей о сборной, «Динамо» и разнице в подготовке малышей-хоккеистов у нас и в США .

В новой части проекта «100 лет инноваций» 42.TUT.BY рассказывает о главных изобретениях 1980-х годов : как создали лазерный компакт-диск, первый в мире 3D-принтер и как запускали первые космические челноки.

Для фанатов «яблока». Apple анонсировала обновления для всех операционных систем компании, в том числе iOS 11, а также представила «умную» колонку HomePod с поддержкой Siri, новые MacBook, iPad и iMac. Рассказываем, какие они .

И напоследок — новости из мира подростков. Популярный белорусский блогер Влад Бумага пригласил своих фанатов на встречу в честь дня рождения . О месте заранее объявил на своем канале на YouTube — ТЦ Galleria. Пришли около 3 тысяч человек вместо ожидаемых 500. Охрана собиралась вызывать ОМОН.





Все новости понедельника, 5 июня

Кстати. Если вы еще не решили, где отдохнуть, имейте в виду, что Албания до 15 ноября отменила визы для белорусов. Там прекрасные климатические и природные возможности, а также два моря — Ионическое и Адриатическое. По цене, обещают, будет сопоставимо с Черногорией. Хорошего лета!

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