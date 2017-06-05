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Почему на новой набережной Свислочи до сих пор не заработал общественный туалет
06.06.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
В начале мая в Минске закончили реконструкцию набережной Свислочи возле Троицкого и открыли ее для посетителей. Правда, новый общественный туалет там не заработал до сих пор. Мы узнали, когда он может открыться и сколько будет стоить.
Напомним, набережную Свислочи на участке от Острова слез до улицы Богдановича начали реконструировать осенью 2016 года и
В коммунальном унитарном предприятии «МАФ», которое содержит городские общественные туалеты, говорят, что заказчик реконструкции набережной «Гордорстрой» пока не передал новый туалет им на баланс.
«Сейчас идет его передача в наше хозяйственное ведение. Мы хотим открыть туалет как можно скорее, но пока к нам медленно идут документы», — поясняет замдиректора «МАФ» Людмила Гриневич.
Но если всем напрячься, то объект реально открыть к 3 июля, говорит специалист. Более того, комиссия из «МАФ» уже посмотрела туалет на набережной и он полностью их устроил.
Его посещение будет стоить 50 копеек, как и во всех других туалетах Минска, которые находятся на балансе «МАФ».
«И 50 копеек — это одна пятая часть средств, которые расходуются на содержание этих объектов из бюджета города», — рассказывает замдиректора.
Работать общественный туалет будет 12 часов в день, а в зависимости от потока посетителей время работы могут продлить и до 16 часов в сутки.
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Саму набережную открыли после реконструкции еще в начале мая.
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