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Почему на новой набережной Свислочи до сих пор не заработал общественный туалет

06.06.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале мая в Минске закончили реконструкцию набережной Свислочи возле Троицкого и открыли ее для посетителей. Правда, новый общественный туалет там не заработал до сих пор. Мы узнали, когда он может открыться и сколько будет стоить.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, набережную Свислочи на участке от Острова слез до улицы Богдановича начали реконструировать осенью 2016 года и закончили к маю 2017-го. Работы потянули примерно на 2 миллиона долларов. Чтобы укрепить берега, строители установили сваи, уложили балки и сделали монолитную конструкцию. Набережная стала шире, а также на ней появился общественный туалет. Правда, он как не работал месяц назад, так не работает и сегодня.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В коммунальном унитарном предприятии «МАФ», которое содержит городские общественные туалеты, говорят, что заказчик реконструкции набережной «Гордорстрой» пока не передал новый туалет им на баланс.

«Сейчас идет его передача в наше хозяйственное ведение. Мы хотим открыть туалет как можно скорее, но пока к нам медленно идут документы», — поясняет замдиректора «МАФ» Людмила Гриневич.

Но если всем напрячься, то объект реально открыть к 3 июля, говорит специалист. Более того, комиссия из «МАФ» уже посмотрела туалет на набережной и он полностью их устроил.

Его посещение будет стоить 50 копеек, как и во всех других туалетах Минска, которые находятся на балансе «МАФ».

«И 50 копеек — это одна пятая часть средств, которые расходуются на содержание этих объектов из бюджета города», — рассказывает замдиректора.

Работать общественный туалет будет 12 часов в день, а в зависимости от потока посетителей время работы могут продлить и до 16 часов в сутки.

 
Теги: Минск
 
 
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Саму набережную открыли после реконструкции еще в начале мая.

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