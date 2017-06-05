Губернатор Витебщины установил рекорд Беларуси в жиме штанги лежа

В Шумилинском районе прошла четвертая спартакиада госслужащих Витебской области. В ней участвовали более 400 человек. Команду облисполкома возглавил губернатор Николай Шерстнев.



Николай Шерстнев. Фото: Антон Степанищев

Спортсмены — работники областной, городских и районных администраций — соревновались в парковом волейболе, стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе, бадминтоне, шашках, жиме штанги лежа, гиревом спорте, легкоатлетической эстафете.

По итогам общекомандного зачета 1-е место в спартакиаде заняла сборная облисполкома, 2-е — Бешенковичского райисполкома, 3-е — Новополоцкого горисполкома.



Мэр Витебска Виктор Николайкин. Фото: Олег Климович



Команда Витебского горисполкома заняла 18-е место в общекомандном зачете. Фото: Антон Степанищев

Некоторые участники показали не только высокие командные результаты, но и личные. Так, глава области Николай Шерстнев за минуту 53 раза одной рукой толкнул гирю весом 32 кг. До мирового рекорда в этой дисциплине оставалось всего четыре поднятия.

Зрелищными стали соревнования и по жиму штанги лежа. Николай Шерстнев отжал штангу весом 167,5 кг — этот вес еще не покорялся ни одному белорусскому спортсмену в его возрастной категории. Но этого председателю облисполкома показалось мало. Он попросил еще одну попытку и под овации зала установил новый рекорд Беларуси среди 50−59-летних атлетов: поднял 170 кг.

Кстати, Шерстнев установил и предыдущий рекорд Беларуси в жиме штанги — на «Славянском Кубке по силовому двоеборью», который недавно прошел в Витебском районе, глава области поднял 165 кг. Этот результат — норматив мастера спорта России. Документы о присвоении звания уже готовят.



Фото: Антон Степанищев

Николай Шерстнев рассказал о том, какие спортивные объекты появятся в регионе:

— В каждом городе будем вводить небольшие залы для фитнеса, силовых видов спорта, открывать уличные площадки для занятий воркаутом. Мы определим около 10 предприятий по производству оборудования для таких площадок, и появляться они должны в каждой школе, буквально в каждом дворе.

По словам губернатора, до конца года планируют ввести в строй многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Ушачах, начать строительство батутного зала в Витебске.