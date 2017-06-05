Видеофакт: минский блогер собрал в ТЦ три тысячи фанатов

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Минский видеоблогер Влад Бумага собрал в свой день рождения в понедельник несколько тысяч поклонников на встречу в столичном ТЦ Galleria Minsk.

Влад Бумага, он же А4 – один из самых популярных современных белорусских блогеров: у юноши более 1,6 миллиона подписчиков на YouTube. В минувший понедельник молодому человеку исполнился 21 год, и он решил провести первую в жизни фан-встречу, приурочив ее также к конференции видеоблогеров "Вiдак".

Судя по фотографиям и видео со встречи с Владом Бумагой в ТЦ Galleria Minsk, пришли увидеть кумира около трех тысяч человек – преимущественно девушки, которые были рады посмотреть на А4 и попытаться сделать с ним селфи.

После такого столпотворения организаторам даже пришлось приостановить встречу с блогером – из-за соображений безопасности.