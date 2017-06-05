За партами мамы и дети: как афганские беженцы учат русский язык

МИНСК, 6 июн — Sputnik. В минском центре дополнительного образования детей и молодежи "Эврика" проводятся бесплатные уроки русского языка для беженцев. Инициатором его создания выступили Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и центр "Эврика".



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Проект реализуется на протяжении 10 лет, сообщила Sputnik заместитель директора по идеологической и воспитательной работе учреждения Валентина Мостовлянская. Сначала курсы были очень востребованы у грузин. В ту пору Грузия переживала непростой послевоенный период и в Беларусь приезжало немало беженцев. Сегодня на бесплатные уроки приходят афганцы. Всего 98 человек.

Не только язык: многим надо адаптироваться

Уроки проводятся раз в неделю — по субботам. Взрослые и дети занимаются отдельно. Особое внимание уделяют дошколятам, которых не только учат русскому языку, но помогают им адаптироваться после переезда.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Многие дети признаются, что скучают по родным и друзьям, которые остались в Афганистане

Занятия у ребят ведет афганская женщина Нахид Ахмад. Она тоже бежала из родной страны. Случилось это 20 лет назад. О том периоде вспоминать не любит. И ее можно понять, ведь ей прошлось пройти сложное испытание: она покинула друзей, близких, родной дом. А вот о жизни в Минске Нахид, наоборот, говорит с удовольствием, отмечая, что здесь с мужем воспитала троих детей и построила квартиру. По словам женщины, белорусы к ней относятся с уважением, она смогла реализовать себя в нашей стране, чему очень рада.

Руководство центра пригласило на работу Нахид неспроста. Афганские дети будут слушаться человека, который является для них авторитетом. А им может стать их земляк.

Для ребят Нахид Ахмад — как вторая мама. С ней делятся самым сокровенным. В частности, дети иногда жалуются педагогу, что скучают по дому и друзьям, которые остались в Афганистане. Некоторым не нравится белорусская погода, которая резко меняется: сегодня холодно, завтра жарко.

Уроки понимания

Курсы русского языка посещают дети в возрасте от 3 до 17 лет. Такой проект помогает им лучше подготовиться к учебе в белорусской школе. И успехи в учебе у ребят есть. Наиболее способные учатся на 9-10 баллов, рассказала Валентина Мостовлянская.

Педагоги центра работают не только с афганскими ребятами, но и нашими. В школе №136, куда обычно записываются на учебу беженцы, проводятся тренинги. На них белорусским мальчикам и девочкам предлагают сыграть в игру: сначала надо составить список вещей, которые они бы взяли с собой при переезде. А затем выбрать из него только то, что уместилось бы в один чемодан.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Нахид Ахмад с удовольствием преподает русский язык афганским детям

"Когда ребята понимают, что их афганские сверстники бросили дома все и бежали почти с пустыми руками, они начинают иначе на них смотреть", — поясняет собеседница.

Обычно конфликтов между белорусскими и афганскими учениками не происходит.



© REUTERS Yannis Behrakis Беженцы в Беларуси: ввоз имущества в вопросах и ответах

Задача центра — не только помочь интегрироваться беженцам в общество, но и помочь не забыть свою культуру. Поэтому здесь проходят уроки по официальным языкам Афганистана — дари и пушту. Кроме того, ребята обучаются национальным танцам и песням.

Мамина школа

В центре "Эврика" проходят бесплатные уроки по русскому языку и для взрослых беженцев. Как правило, на учебу приходят женщины. Их мужья заняты зарабатыванием денег и не могут посвятить себя учебе. Работают мужчины обычно на рынке, рассказывают в центре.

Валентина Мостовлянская отмечает, что многим женщинам русский язык дается тяжело. Впрочем, большинство из них и на родном языке с трудом читают и пишут. Ведь в их культуре принято, чтобы они больше занимались хозяйством, а не грызли гранит науки.

Женщины крайне неохотно соглашаются общаться с журналистами. Многие еще недавно пережили стресс от переезда и не хотят об этом вспоминать. Мешает общаться и языковой барьер.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Афганка Гулам Сохайла над переездом в Беларусь долго не раздумывала - на родине она жила в постоянном страхе

Афганка Гулам Сохайла рассказала, что перебралась в Минск уже давно. Ее будущий муж здесь учился и решил остаться — пригласил к себе невесту. Гулам долго не раздумывала, ведь в родной стране она жила в постоянном страхе.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Центры временного размещения беженцев в Беларуси в вопросах и ответах

"Многие мои родственники остались там. Ситуация в Афганистане ухудшилась. Каждый день где-то что-то взрывается. Они хотели бы уехать, да уже не могут. Я за них очень переживаю", — признается собеседница.

В Минске Гулам обзавелась тремя детьми. В скором будущем ее семья получит социальное жилье от государства. Афганка очень рада, что живет в Беларуси. Здесь спокойно, отмечает она, а еще живут добрые люди. Беженка очень быстро подружилась с соседями по дому и обзавелась белорусскими подругами.

Свои среди чужих

Как сообщается на сайте Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в 2016 году с ходатайствами о предоставлении статуса беженца обратились 788 человек. Большую часть их них составили украинцы — 637 человек. Также за получением статуса беженца обращались граждане Афганистана (22 человека), Ирака (21 человек), Сирии (21 человек) и др.

По белорусскому законодательству, человек, получивший в республике статус беженца, имеет те же права, что и белорус. Он может бесплатно учиться в общеобразовательной школе, ему бесплатно оказывается скорая медицинская помощь. Если семья беженцев многодетная, то она имеет право стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и получить жилье.