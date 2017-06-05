Запирающие устройства и фиксаторы: как сделать окна ПВХ безопасными





С приходом тепла в новостные ленты то и дело попадает информация о трагедиях , связанных с выпадением детей из окон многоэтажек. Сколько бы родителям ни говорили о том, что окна должны быть оборудованы специальными замками и фиксаторами, статистика показывает: предупреждения доходят не до всех. О том, как обезопасить стеклопакеты команде TAM.BY рассказал Игорь Бирюков, главный технолог деревообрабатывающего подразделения “Гродножилстрой” .

Первое и главное, что нужно знать родителям - москитная сетка не защитит от падения даже кота. А мы говорим о детях, - объясняет Игорь. - Малышам неведомо чувство страха перед высотой, они не до конца понимают, что там за окном, и опираются всем телом на москитную сетку. А она совсем не рассчитана на вес ребенка.

Лучше всего при заказе окон сразу просить поставить на них необходимую защиту. Консультанты обязательно посоветуют нужную и подскажут, какая лучше. Если же окна уже стоят и фиксаторы нужно заказывать отдельно, то необходимо знать об их разновидностях и функциях.

Ручка с замком



Фото: rehau.com

Ручку со встроенным замком, как правило, можно заказать у той же компании, которая устанавливала окна. Специалист все установит и объяснит, как ею пользоваться.

При желании можно купить такую ручку отдельно и самому заменить ею обычную. Для этого понадобятся стандартные крепежи.

Такой механизм позволит обезопасить окна от случайных открываний. Правда, каждый раз для смены положения створки нужен будет ключ, и возможность открыть окно в режиме микропроветривания есть только у очень дорогих моделей. Альтернатива замку - ручка с кнопкой, которую нужно нажать для открытия или закрытия окна. Но такая защита подойдет только для совсем маленьких детей, у которых просто не хватит силы надавить на кнопку. Ребята постарше с таким механизмом справятся быстро. Поэтому ручка с замком все же безопаснее.

Фиксаторы



Фото: obalkone.ru

Металлические пластины устанавливают в основании окна. Режим проветривания меняется при повороте фиксатора. Плюс механизма в доступной цене, а минус в том, что дети постарше быстро раскрывают принцип его работы.

Также фиксатор затрудняет движение ручки в закрытое положение, а для режима проветривания пластину нужно снова сдвигать, в противном случае створку можно будет легко распахнуть.

Блокираторы: накладные и врезные



Фото: neboskreb-52.ru

Эти механизмы устанавливают на поворотно-откидные створки, чтобы ограничить их открывание. Накладной замок крепится на саморезах, а для установки врезного потребуется фрезеровка, чтобы поместить его в оконный профиль. Но функции у конструкций одинаковые: они позволяют открывать окно в режим проветривания даже, если замок закрыт, ручка поворачивается свободно, обеспечивается дополнительная защита от взлома, использовать ключ нужно только для полного открывания окна.

Съемные ручки и замки с тросом





Как несложно догадаться, суть такой защиты в том, что поворотная ручка снимается и отверстие закрывается специальной металлической “шторкой”. Механизм прост в использовании и действительно надежен. Так ребенок ни при каких обстоятельствах не сможет открыть окно.

Заменить обычную ручку на съемную довольно просто и с этим можно справиться самостоятельно.

Замок с тросом работает по принципу дверной цепочки. Отличается только материалами изготовления. Многие родители отдают предпочтение именно этому механизму: недорого и надежно. Крепится защита к оконному профилю с помощью саморезов. А специальный замок не позволит тросику отстегнуться.

Есть еще ограничители - “гребенки”. Их чаще ставят на балконные двери. А вот на окна я бы их устанавливать не советовал. Догадливый малыш сможет легко ее откинуть и открыть окно.

Кстати, в прошлом году в белорусском законодательстве произошли изменения. Теперь в окнах жилых зданий должны быть установлены детские замки. Это обязало всех производителей окон ПВХ по умолчанию устанавливать такие замки в свою продукцию. Так что теперь, заказывая новые стеклопакеты, вы автоматически получите защитный механизм.

Что же касается уже установленных окон, то при отсутствии возможности срочно заменить ручку или установить замок, в качестве временной меры, можно демонтировать ручки и использовать их только при необходимости. Конечно, внешний вид окна станет хуже, но это небольшая цена за безопасность ребенка.

Материал подготовлен редакцией TAM.BY совместно с ДОП ОАО “Гродножилстрой” .