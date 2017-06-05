Витебщину оккупировал борщевик. Как с ним борются в хозяйствах

На Витебщине борщевик Сосновского занимает почти 2,1 тыс. га, или 74% площади его произрастания по стране. Поэтому мероприятия по регулированию численности инвазивного растения наиболее актуальны для северного региона Беларуси.



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Этой теме посвятили совместное заседание коллегий областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и землеустроительной службы облисполкома.

Регулированием численности борщевика на Витебщине занимаются с 2008 года, однако пока не удается добиться существенного сокращения захваченной им земли. Заместитель председателя областного комитета природных ресурсов Жанна Алейникова отметила, что в регионе на учете состоят 447 землепользователей, у которых выявили почти 2,4 тыс. мест произрастания борщевика.

Больше всего хлопот борщевик доставляет Ушачскому району. Здесь он занимает более тысячи гектаров (50,7% от площади его произрастания на Витебщине). В числе наиболее страдающих от растения также Витебский (252 га, или 12%), Городокский (295 га, 11,8%), Браславский (150,2 га, 7,3%) и Толочинский (90,6 га, 45%) районы.

Более половины занятых борщевиком площадей (54%, или свыше 1,1 тыс. га) — земли сельхозназначения. В населенных пунктах выявили свыше 600 мест произрастания растения (317 га, 15%), в лесах — около 400 участков (251,7 га, 12%), на особо охраняемых природных территориях — почти 140 мест (143 га, 6%).

В текущем году удалось освободить от борщевика 165 га, в том числе ликвидировали его колонии в Полоцком и Сенненском районах на территории 28,5 га. На мероприятия по регулированию численности растения направили более 20 тыс. рублей из областного и местных бюджетов, а также собственных средств землепользователей.

Территориальные органы Минприроды постоянно контролируют, как регулируется численность борщевика. В 2016 году выдали более 1,2 тыс. предписаний. 173 землепользователя получили штрафы на сумму свыше 16,4 тыс. рублей. В этом году выдали почти 1,3 тыс. предписаний, составили 5 протоколов со штрафами на сумму 115 рублей.

В Ушачском районе ситуацию оценили научные сотрудники Витебского государственного университета. Они выяснили, что борщевик занимает здесь площадь почти в 2,5 раза больше, чем считали до этого. Особенно распространен он на территории Глыбоченского, Сорочинского, Кубличского и Великодолецкого сельсоветов.

Для однократной обработки всей занимаемой растением площади на Ушаччине требуется около 900 тыс. рублей. Но этого будет недостаточно для полного избавления района от борщевика — его семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет. К тому же при дефиците средств на приобретение гербицидов землепользователи выбирают механический метод борьбы с растением.

В этом году в Ушачском районе планируют выполнить химическую обработку очагов произрастания борщевика на 150 га, еще на 900 га удалить растение механическим способом.

На коллегии отметили, что в ряде районов не ликвидировали борщевик в полосах отвода автодорог, под линиями электропередачи, в населенных пунктах и на землях сельхозпредприятий. В связи с этим прозвучали жесткие оценки в адрес представителей «Витебскавтодора» и «Витебскэнерго».