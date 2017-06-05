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Желе в стиле 3D, запеканка в виде свинки Пеппы. В Полоцке выбрали лучших школьных поваров

06.06.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Ежики из салата и медвежонок, спящий под блинным «одеяльцем», птенцы в гнездышках из макарон и лодка с веслами из теста, запеканка в виде свинки Пеппы, фруктовое желе, оформленное в стиле 3D — такие блюда представили в Полоцке 11 участниц конкурса среди поваров школьных столовых. О том, как прошло состязание, рассказывает газета «Полацкі веснік».


Конкурсантки представляли свои творения по­-белорусски и в стихах. Жюри во главе с заместителем директора ОАО «Полоцк­торг» Людмилой Лось оценивало внешний вид, подачу блюд, соблюдение технологии приготовления, рациональное использование продуктов, предназначенных для питания детей.


Все участницы получили дипломы в разных номинациях, к примеру, «Продвижение белорусского сырья», «Просто и со вкусом», «Оригинальность подачи», «В ногу со временем».

А победительницами стали: Татьяна Бритикова из СШ № 6 (диплом I степени), Юлия Столяренко (СШ № 1, диплом II степени), Светлана Петкевич (гимназия № 1 имени Франциска Скорины, диплом III степени).


 
 
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Конкурсантки представляли свои творения по­-белорусски и в стихах.

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