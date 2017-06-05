МИНСК, 6 июн – Sputnik. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси во вторник огласит приговор по громкому уголовному делу о самой крупной в Беларуси наркодилерской сети, сообщили Sputnik в суде.

В конце 2016 года Минский городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании (только часть процесса прошла за закрытыми дверями) уголовное "дело семнадцати" , огласила приговор, в соответствии с которым все фигуранты, среди которых бывшие офицеры КГБ и МВД, получили в общей сложности более 200 лет лишения свободы. Адвокаты обжаловали приговор, и Верховный суд рассматривал несколько недель апелляционную жалобу. Обвиняемых в зал суда не привозили, на рассмотрении были только их родственники и адвокаты. Несколько дней заседания проходили также в закрытом режиме.

"Оглашение приговора состоится 6 июня в 11:00", – сообщили во вторник в Верховном суде.

Главного фигуранта "дела семнадцати" Константина Вилюгу приговорили к 20 годам заключения в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Его подельники, экс-сотрудники КГБ Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий, были приговорены к 15 и 14 годам усиленного режима соответственно, бывший работник МВД Константин Денисевич получил 14 лет.