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Верховный суд сегодня огласит приговор по "делу семнадцати"
06.06.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси во вторник огласит приговор по громкому уголовному делу о самой крупной в Беларуси наркодилерской сети, сообщили Sputnik в суде.
В конце 2016 года Минский городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании (только часть процесса прошла за закрытыми дверями)
"Оглашение приговора состоится 6 июня в 11:00", – сообщили во вторник в Верховном суде.
Главного фигуранта "дела семнадцати" Константина Вилюгу приговорили к 20 годам заключения в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Его подельники, экс-сотрудники КГБ Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий, были приговорены к 15 и 14 годам усиленного режима соответственно, бывший работник МВД Константин Денисевич получил 14 лет.
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Главный фигурант громкого дела о крупнейшей в Беларуси наркодилерской сети Константин Вилюга по кличке Кот был приговорен к 20 годам лишения свободы.
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