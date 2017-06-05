Без ажиотажа и бюджетно. Куда этим летом едут отдыхать брестчане

Среди востребованных направлений летнего отдыха у брестчан традиционно остаются Болгария, Турция, Хорватия и Черногория. Популярность набирают курорты Украины, а вот новинка отпускного сезона Албания пока раскупается без ажиотажа.





В поисках стандартного летнего набора — море, солнце, пляж — брестчане во время сезона отпусков устремляются в жаркие страны. Сколько они готовы потратить на летний вояж и где предпочитают отдыхать в этом году, корреспондент ZARYA.BY узнал в турфирмах Бреста.

Как известно, делать прогнозы, насколько «горячим» будет спрос на летние предложения турфирм, позволяет раннее бронирование, заманчивое ощутимыми скидками и возможной оплатой в рассрочку. Оно в этом году протекало довольно вяло, как отмечали представители турфирм, народ зашевелился буквально в апреле — мае.

Тем не менее первые «ласточки» уже собрали чемоданы и запаслись кремом для загара: турфирмы Бреста открыли летний сезон. Автобусные туры, датированные началом июня, в большинстве своем в конце мая были сформированы, либо оставались считанные места на них.

Чартерные рейсы из аэропорта «Брест», организованные в этом году в Турцию, Болгарию и Черногорию, также не остаются без внимания туристов. Скажем, многих удовлетворяет ценник востребованного турецкого отдыха (2 человека на 11 ночей в гостинице 4*) на даты конца июня с вылетом из Бреста, который составляет около 1200 $ - 1400 $.

— Сегодня улетает клиент в Египет, сейчас оформляю заявку на Крит, делаю «бронь» на Турцию. Люди организуют свой отдых, и экономические трудности, как правило, не вынуждают их отказываться от поездки на море, — говорит начальник отдела туризма ОДО «Спутник» Лидия Хинец. — Скорее, туристы пересматривают стоимость тура и выбирают более бюджетные варианты.

Так, не изменяют своим предпочтениям брестчане в плане выбора направлений: по-прежнему хорошо раскупаются, по отзывам менеджеров турагентств, Турция и Болгария.





Правда, если Турция, как и Египет, идет обычно в режиме «все включено», то болгарский отдых позволяет сэкономить на расходах. К примеру, стандартные 10 ночей пребывания без питания для двух человек на конец июня обойдутся здесь примерно в 340 — 360 евро в зависимости от курорта, даты заезда и выбранных апартаментов.

С переменным успехом который сезон по счету конкурируют страны-соседки Черногория и Хорватия. Схожие по гостиничной инфраструктуре и природным условиям, они симпатичны многим потенциальным туристам, но Черногория в этом году получила преимущество в виде прямого авиасообщения из Бреста.

В Хорватию же курсируют пока только автобусные маршруты из нашего региона. Путевки в эти страны уже нельзя отнести к дешевому отдыху, особенно «кусается», по отзывам туристов, Черногория.

Ценовой диапазон следующий: авиа в Черногорию на одного человека — от 400 евро и выше, а Хорватию, которую многие предпочитают для отдыха с детьми из-за ее песчаных пляжей, к примеру, турфирма «Артинтур» предлагает на конец июня — начало июля в среднем от 280 до 360 евро на человека на 10 ночей пребывания в зависимости от автобусного тура.

Заново открывают для себя любители эконом-отдыха курорты Украины. Если в прошлом году поток туристов туда значительно поредел, то нынешним летом Украина успешно конкурирует с Болгарией.

— Цены приблизительно одинаковые на эти два направления. Выбор делают в пользу Украины туристы, которые хотят сэкономить на визе и для кого уровень сервиса не играет ключевой роли, — комментирует директор турагентства «Ваш отдых» Светлана Майсюк-Дранько. — Коблево, Черноморск, Затока по объективным оценкам все-таки уступают в этом плане болгарским курортам. Но зато это удобный вариант для тех, кто не планирует большие траты на отдых.

Новинкой лета-2017 стала Албания, которая пришла на белорусский туристический рынок, предлагая безвизовый режим, пляжи на побережьях Ионического и Адриатического морей и богатый местный колорит.

Однако брестчане пока только присматриваются к незнакомке и не спешат раскупать путевки на албанские курорты.

Помимо очевидных преимуществ отдыха в Албании, существуют свои нюансы — уровень сервиса и гостиничного сегмента. Можно предположить, что продажи пойдут более активно, когда появятся отзывы туристов-первооткрывателей. Стоимость этого направления составляет на 10 ночей пребывания с питанием на 2 человек от 1100 до 1300 евро.

Помимо массовых направлений не иссякает интерес у туристов к красотам Греции и Венгрии, а также польской Балтики и Грузии.

Стоит отметить, что далеко не все ограничиваются исключительно любованием морскими пейзажами: существует категория туристов, предпочитающих комбинированные туры, которые включают пакет «экскурсии плюс отдых на море». Для них брестские турфирмы подготовили ряд интересных предложений.

Ну, а тем, кто еще не определился в предпочтениях, стоит учитывать, что в разгар лета цены достигнут своего пика, а спад температуры к концу отпускной кампании совпадет с уменьшением стоимости путевки. Так что любители морского отдыха в бархатный сезон в этом плане остаются в выигрыше.