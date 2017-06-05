МИНСК, 6 июн – Sputnik. Ряд пользователи социальных сетей считают, российская телеведущая Алена Водонаева использовала ситуацию в Национальном аэропорту Минск для собственного пиара.

Об этом некоторые из пользователей Instagram написали в комментариях на странице Водонаевой. Сама телеведущая анонсировала в своем аккаунте , что что "во вторник в Минске пройдет суд по истории".

В свою очередь в белорусских компетентных органах не подтверждают данной информации. "Ничего по поводу суда связи с данной гражданкой Российской Федерации не известно", – сказали Sputnik источники в компетентных органах.

В субботу ряд СМИ со ссылкой на Водонаеву сообщили, что у нее и певца Алекса Малиновского в Национальном аэропорту Минск забрали 30 тысяч долларов США и что их продержали в воздушной гавани белорусской столицы 11 часов.

В таможне "Минск-2" данную информацию опровергли, заявив, что ни у Водонаевой, ни у Малиновского белорусские таможенники валюту не изымали. Там также заявили, что "красный" коридор эти граждане РФ прошли не более чем за полчаса.

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