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Пользователи Instagram обвинили Водонаеву в "дешевом пиаре" в Минске
06.06.2017 10:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Ряд пользователи социальных сетей считают, российская телеведущая Алена Водонаева использовала ситуацию в Национальном аэропорту Минск для собственного пиара.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Об этом некоторые из пользователей Instagram написали в комментариях на странице Водонаевой. Сама телеведущая анонсировала в своем
В свою очередь в белорусских компетентных органах не подтверждают данной информации. "Ничего по поводу суда связи с данной гражданкой Российской Федерации не известно", – сказали Sputnik источники в компетентных органах.
В субботу ряд СМИ со ссылкой на Водонаеву сообщили, что у нее и певца Алекса Малиновского в Национальном аэропорту Минск забрали 30 тысяч долларов США и что их продержали в воздушной гавани белорусской столицы 11 часов.
В таможне "Минск-2" данную информацию опровергли, заявив, что ни у Водонаевой, ни у Малиновского белорусские таможенники валюту не изымали. Там также заявили, что "красный" коридор эти граждане РФ прошли не более чем за полчаса.
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Водонаева анонсировала судебный процесс во вторник в Минске, белорусские компетентные органы "ничего не знают" по этому поводу.
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