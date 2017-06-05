Белагро-2017: новая площадка, 500 компаний и 25 стран-участниц

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Международная сельскохозяйственная выставка "Белагро-2017" открывается во вторник в Беларуси, в ней примут участие более 500 компаний из 25 стран, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

На выставке традиционно будет представлен весь спектр перерабатывающей промышленности — молочная, мясная, рыбная отрасли, птицеводство и растениеводство. Помимо готовой продукции, можно будет увидеть новые образцы сельскохозяйственной техники, традиционно посетителям покажут и животных, а также проведут открытый аукцион по продаже племенного скота.

"Глобус-Парк" в Щомыслице

В 2016 году выставка впервые прошла на территории бывшего аэропорта "Минск-1", в этом году аграрный форум приобрел еще больший масштаб и переехал на новую площадку.

Местом проведения выставки выбран агрогородок Щомыслица в Минском районе. На территории логистического центра "Глобус-Парк" будут работать два крытых павильона и открытая площадка, общая площадь экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров.

Свои экспозиции на выставке представят 500 компаний из 25 стран, однако самые большие павильоны на этот раз будут у Грузии и Молдовы.

Для посетителей выставки будет организован бесплатный транспорт — их будут подвозить на выставку от станции метро Малиновка.



© Sputnik / Виктор Толочко На Международной выставке "Белагро-2016"

Высокие гости

Примечательно, что в этом году проведение выставки "Белагро" совпало с визитом в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филипа. Ожидается, что он вместе со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым примет участие в открытии выставки.

Кроме того, в этом году Беларусь впервые посетят представители аграрных ведомств из стран Африки, куда сегодня поставляется белорусская техника и продовольствие. В прошлом году представители некоторых африканских стран присутствовали на выставке в качестве гостей.

В этом году африканский континент будет представлен более широко. Кроме того, в среду в Минске пройдет белорусско-африканский аграрный форум, ожидается также проведение переговоров по аграрной тематике. В форуме примут участие более 90 представителей этого континента, в том числе Ангола, Намибия, Уганда, руководство Африканского экспортно-импортного банка.

Финансисты планируют подписать соглашение о сотрудничестве с белорусским Банком развития, а также посетить перерабатывающие предприятия республики, где проведена полная модернизация, и сельхозпредприятия. Интересует их хранение зерна с помощью заморозки.

Также отдельным блоком стоят переговоры с китайскими партнерами. Этот рынок является перспективным для Беларуси, республика активно экспортирует в Китай молоко, есть договоренности о поставках говядины, вскоре белорусские производители мяса птицы также пройдут сертификацию и будут готовы к поставкам.