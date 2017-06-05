В Ольшанке откроют детский сад, амбулаторию и шестиполоску с путепроводом

Летом в Ольшанке откроется новый детский сад и многоквартирный дом, построеный с привлечением китайского капитала. Через год планируется возвести новую школу, а главный пусковой объект — шестиполосная магистраль с развязкой в районе улицы Славинского. Из основной части города попасть сюда можно будет через путепровод. По нему пойдут на разворот и троллейбусы, а старая площадка будет использоваться как место для их отстоя, сообщает «Гродненская правда».





Как рассказал директор государственного предприятия «УКС города Гродно» Анатолий Врублевский, хоть и не в полном объеме, но заработала кольцевая развязка в районе трех тоннелей, работы на шестиполоске и путепроводе идут по графику. Открытие полос для движения позволило значительно разгрузить пробки на выездах из микрорайона. На путепроводе сделаны три опоры, осталось залить еще две.

Ко Дню Независимости Республики Беларусь приурочено торжественное открытие детского сада, возведенного ОАО «Гроднопромстрой». Строители уже закончили его возведение и отделку. Успешно прошли испытания плавательного бассейна. Сейчас в садике идет расстановка мебели и комплектуется штат. Второй детский сад в этом микрорайоне после открытия финансирования начали строить.









Амбулатория площадью около 650 квадратных метров разместилась в жилом монолитном доме на первом этаже. По площади она в три раза больше действующей детской амбулатории. Сейчас завершается прокладка инженерных сетей и возведение перегородок. По графику сдача амбулатории намечена на ноябрь, но, судя по строительной готовности, ее планируют открыть раньше.





Ведется работа над проектом еще одной школы для Ольшанки, в июле он будет сдан на экспертизу. Если будет финансирование, то новое учебное учреждение начнет работать уже в 2018 году. Самое ближайшее событие для Ольшанки — торжественная церемония открытия многоквартирного дома, построенного с привлечением китайского капитала.