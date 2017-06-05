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Главному фигуранту "дела семнадцати" сократили срок на год
06.06.2017 11:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн — Sputnik. Верховный суд Беларуси изменил приговор главному фигуранту "дела семнадцати" Константину Вилюге, сократив ему 20-летний срок на 1 год, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда. Также в строну сокращения сроков изменены приговоры трем бывшим сотрудникам правоохранительных органов.
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Верховный суд изменил приговоры четырем фигурантам "дела семнадцати" в сторону уменьшения.
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