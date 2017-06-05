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Иностранцы смогут регистрироваться в Беларуси через интернет

06.06.2017 11:41 — Новости Общества | БДГ  
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Иностранным гражданам, приезжающим в Беларусь, разрешили не регистрироваться по приезду в Отделах по гражданству и миграции.

Теперь им будет достаточно зарегистрироваться через интернет. Соответствующее нововведение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 2 июня № 412. Документ опубликован на Национальном правовом портале 6 июня и вступает в силу с 15 июля, отмечает Telegraf.by.

Он вносит изменения в часть 3 пункта 10 правил пребывания иностранцев в Беларуси, которая теперь предусматривает, что "для регистрации требуется личное присутствие иностранца за исключением регистрации иностранца по ходатайству принимающей организации, регистрации несовершеннолетнего иностранца и регистрации иностранца в электронной форме через единый портал электронных услуг".

На Едином портале электронных услуг ОАИС услуги по регистрации иностранцев в электронном виде еще нет. Есть только услуга по регистрации иностранцев, которая станет обязательной с 1 октября, для юридических и физических лиц, оказывающих услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, которые обязаны в течении 3 часов предоставлять в органы внутренних дел информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно пребывающих в стране.

Напомним, что Беларусь с 12 февраля ввела в действие безвизовый режим для граждан 80 стран мира. Воспользоваться им можно на пять дней при прилете в аэропорт «Минск». Также на время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.

30 мая начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС почти готовы к подписанию. По его словам, во время июньского визита экспертов Евросоюза в Беларусь могут завершиться переговоры. «Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан  - ред.) начнут применяться», - сказал Алексей Бегун.

Однако 2 июня министр иностранных дел Владимир Макей Беларусь отметил, что либерализация визового режима со странами Европейского союза может и не наступить так скоро, как обещали. 

 
Теги: Минск
 
 
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Иностранным гражданам, приезжающим в Беларусь, разрешили не регистрироваться по приезду в Отделах по гражданству и миграции.

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