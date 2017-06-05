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Иностранцы смогут регистрироваться в Беларуси через интернет
06.06.2017 11:41 — Новости Общества | БДГ
Иностранным гражданам, приезжающим в Беларусь, разрешили не регистрироваться по приезду в Отделах по гражданству и миграции.
Теперь им будет достаточно зарегистрироваться через интернет. Соответствующее нововведение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 2 июня № 412. Документ
Он вносит изменения в часть 3 пункта 10
На
Напомним, что Беларусь с 12 февраля
30 мая начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС почти готовы к подписанию. По его словам, во время июньского визита экспертов Евросоюза в Беларусь могут завершиться переговоры. «Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан - ред.)
Однако 2 июня министр иностранных дел Владимир Макей Беларусь
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Иностранным гражданам, приезжающим в Беларусь, разрешили не регистрироваться по приезду в Отделах по гражданству и миграции.
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