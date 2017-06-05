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Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту "Дела семнадцати"

06.06.2017 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту нашумевшего «Дела семнадцати» Константину Вилюге. Вместо 20 лет, к которым его приговорил Мингорсуд, Вилюга проведет в колонии усиленного режима 19. Об этом сообщает БЕЛТА.


Снимок их архива, оглашение приговора по «Делу семнадцати». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, Верховный суд начал рассматривать апелляционные жалобы на приговор по «Делу семнадцати» 26 мая. В жалобах обвиняемые просили отменить приговор и отправить дело на новое разбирательство, а то и вовсе прекратить. По мнению Константина Вилюги, уголовное дело возбудили безосновательно, а свидетели стороны обвинения всех оговорили.

Известно, что приговор обжаловали не все — исключение составили Марат Багель (ключевой свидетель обвинения), а также Валерий Стребков и Федор Артамонов. Они получили самые малые сроки — 2 года лишения и 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Напомним, Минский городской суд вынес приговор по нашумевшему «Делу семнадцати» в декабре 2016 года. Главному фигуранту Константину Вилюге было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Бывшим сотрудникам КГБ — Дмитрию Веретенскому — 15 лет усиленного режима, а Игорю Корицкому — 14 лет. Константин Денисевич, в прошлом сотрудник МВД, получил 14 лет усиленного режима.

Константина Вилюгу обвиняли в создании и руководстве международной преступной организацией, которая занималась оборотом психотропных веществ и незаконной предпринимательской деятельностью с января 2011 года по ноябрь 2014-го. Его же обвиняли в вовлечении в незаконную деятельность других граждан (остальных обвиняемых по делу), среди которых — теперь уже бывшие правоохранитель Константин Денисевич из МВД, а также Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий из КГБ.

 
 
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Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту нашумевшего "Дела семнадцати" Константину Вилюге. Вместо 20 лет, к которым его приговорил Мингорсуд, Вилюга...

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