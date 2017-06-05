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Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту "Дела семнадцати"
06.06.2017 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту нашумевшего «Дела семнадцати» Константину Вилюге. Вместо 20 лет,
Напомним, Верховный суд
Известно, что приговор обжаловали не все — исключение составили Марат Багель (ключевой свидетель обвинения), а также Валерий Стребков и Федор Артамонов. Они получили самые малые сроки — 2 года лишения и 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Напомним, Минский городской суд вынес приговор по нашумевшему «Делу семнадцати» в декабре 2016 года. Главному фигуранту Константину Вилюге было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Бывшим сотрудникам КГБ — Дмитрию Веретенскому — 15 лет усиленного режима, а Игорю Корицкому — 14 лет. Константин Денисевич, в прошлом сотрудник МВД, получил 14 лет усиленного режима.
Константина Вилюгу обвиняли в создании и руководстве международной преступной организацией, которая занималась оборотом психотропных веществ и незаконной предпринимательской деятельностью с января 2011 года по ноябрь 2014-го. Его же обвиняли в вовлечении в незаконную деятельность других граждан (остальных обвиняемых по делу), среди которых — теперь уже бывшие правоохранитель Константин Денисевич из МВД, а также Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий из КГБ.
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Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту нашумевшего "Дела семнадцати" Константину Вилюге. Вместо 20 лет, к которым его приговорил Мингорсуд, Вилюга...
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