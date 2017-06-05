Порнозвезда выдвинула свою кандидатуру на выборах во Франции

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Бывшая актриса фильмов для взрослых Эстер Койман, которая больше известна под псевдонимом Зара Уайтс, выдвинула свою кандидатуру на июньских парламентских выборах во Франции, сообщило издание Parisien .

Койман в 1990-х снималась для журналов Penthouse и Playboy, она также играла в порнофильмах с участием итальянского актера "горячего жанра" Рокко Сиффреди. Сейчас она баллотируется в департаменте Ивелин (пригород Парижа) от партии "Независимый экологический альянс".

"Я не стыжусь. Это было частью моей жизни, правда, она прошла быстро: два жестких года… Меня порой узнают на улицах, но все меньше", – цитирует газета слова актрисы.

Койман в парламенте планирует заниматься защитой животных, проблемами бездомных и бедных.

Первый тур парламентских выборов пройдет во Франции 11 июня, второй – спустя неделю.