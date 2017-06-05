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Порнозвезда выдвинула свою кандидатуру на выборах во Франции

06.06.2017 12:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Бывшая актриса фильмов для взрослых Эстер Койман, которая больше известна под псевдонимом Зара Уайтс, выдвинула свою кандидатуру на июньских парламентских выборах во Франции, сообщило издание Parisien.

Порнозвезда выдвинула свою кандидатуру на выборах во Франции
© REUTERS STEVE MARCUS
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Койман в 1990-х снималась для журналов Penthouse и Playboy, она также играла в порнофильмах с участием итальянского актера "горячего жанра" Рокко Сиффреди. Сейчас она баллотируется в департаменте Ивелин (пригород Парижа) от партии "Независимый экологический альянс".

"Я не стыжусь. Это было частью моей жизни, правда, она прошла быстро: два жестких года… Меня порой узнают на улицах, но все меньше", – цитирует газета слова актрисы.

Койман в парламенте планирует заниматься защитой животных, проблемами бездомных и бедных.

Первый тур парламентских выборов пройдет во Франции 11 июня, второй – спустя неделю.

 
Теги: Минск
 
 
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Койман в парламенте планирует заниматься защитой животных, проблемами бездомных и бедных.

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