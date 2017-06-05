В Лиозно изнасиловали 8-летнюю девочку. Подозреваемый - местный житель

В райцентре Лиозно изнасиловали 8-летнюю девочку. Сейчас ребенок в реанимации, сообщил TUT.BY читатель, представившийся медработником. В региональном управлении Следственного комитета эту информацию подтвердили. Подозреваемому — 45 лет, он местный житель.

— Лиозненский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса (Изнасилование заведомо малолетней) в отношении ранее судимого жителя Лиозно 1972 года рождения, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова. — Следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Школьница находится на лечении в медицинском учреждении. Жизни девочки ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.