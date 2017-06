Франция оценила российский взгляд на сирийский конфликт

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников стал победителем международного конкурса Prix de la Photographie в номинации " Профессиональные СМИ. Война " (Professional Press, War). Валерий Мельников занял первое место с фоторепортажем из Сирии под названием "Осколки разбитой тишины".

Фоторепортаж показывает судьбы мирных жителей Сирии, находящихся в эпицентре военного конфликта. Работы победителей Prix de la Photographie будут экспонироваться в одной из престижных галерей Парижа, а также будут опубликованы в ежегодном каталоге конкурса.



© Sputnik Валерий Мельников Фоторепортаж из Сирии под названием "Осколки разбитой тишины"

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников: "В своих работах я показываю войну, которая идет в Сирии, пытаясь передать боль и страдания, которые война причиняет жителям страны — страны, в которую я был влюблен еще несколько лет назад".



© Sputnik Валерий Мельников Фоторепортаж из Сирии под названием "Осколки разбитой тишины"

Валерий Мельников — обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики. В этом году он одержал победу в самом известном конкурсе фотожурналистики в мире — WORLD PRESS PHOTO 2017 за фотосерию "Черные дни Украины". Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, среди которых Magnum, Pictures of the Year International 2016, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013,2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, Professional Photographer of the Year 2014, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Серебряная камера — 2013 и другие.

Конкурс Prix de la Photographie является самым престижным конкурсом фотографии в Европе. Цель конкурса — повысить уровень фотографии, открыть новые таланты и представить фотографов со всего мира художественному сообществу Парижа.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы МИА "Россия сегодня". Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотокорреспонденты Агентства — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; Magnum; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Days Japan International Photo Journalism Award; Bourse du Talent; Vilnius Photo Circle; KOLGA TBILISI PHOTO; Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед" и многие другие.

Фотографии Агентства хранятся в крупнейшем в России фотобанке — VisualRian. На данный момент в фотобанке агентства насчитывается более 1,3 миллиона фотографий. С более полной информацией о фотобанке и условиями пользования им можно познакомиться на сайте фотобанка www.visualrian.ru .

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости , Р-Спорт , РИА Недвижимость , РИА Рейтинг , Прайм , ИноСМИ .