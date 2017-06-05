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80% минских скорых - немецкие и французские машины не старше 5 лет

06.06.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске около 80% машин скорой помощи — это Renault, Peugeot, Citroen, Volkswagen и Mercedes со сроком эксплуатации до 5 лет. В 2017 году парк этих автомобилей пополнится еще 20-ю новыми западноевропейскими авто. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко говорит, что для минской скорой сейчас закупили 20 автомобилей

— Машины марки Peugeot полностью адаптированы под нашу службу, их уже распределили по подстанциям. В июне ожидаем поступления новых авто в таком же количестве. Всего в 2017 году на обновление автопарка скорой (в соответствии с государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы) выделено 4 миллиона рублей.

В новые машины пересели медики общепрофильных бригад.

— Автомобили максимально приближены к работе в условиях большого города. Оборудованы по европейским стандартам. Каждая новая скорая оснащена кондиционером, системой централизованной подачи кислорода. А также тележкой-каталкой со съемными носилками (выдержит человека весом до 250 килограмм) и эвакуационным креслом с системой спуска по ступенькам. Есть еще детский и взрослый вакуумные матрасы для фиксации тела — для пациентов с тяжелыми травмами.

Кроме того, в машине установлен видеорегистратор, подключенный к централизованной системе спутникового мониторинга. Наличие в оперативном отделе скорой навигационной спутниковой системы и специального программного обеспечения дает возможность в любой момент отследить, где находится машина, на которой медики выехали на вызов.

В автомобилях предусмотрена возможность установки и подключения к бортовой сети современного медицинского оборудования: дефибриллятора, электрокардиографа, аппарата искусственной вентиляции легких, дозатора лекарственных средств.

 
Теги: Минск
 
 
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