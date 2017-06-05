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Врач-психиатр: "Около миллиона белорусов нуждаются в психиатрической и наркологической помощи"

06.06.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В мире психическими расстройствами страдает около полумиллиарда человек. В Беларуси — примерно миллион, но только где-то половина из них состоит на учете у врачей психиатров и наркологов.


Фото: Reuters

При этом психиатров у нас 800−1000 — это, говорят специалисты, среднеевропейский показатель, но как бы не старались данные врачи, они не в силах помочь миллиону.

Поэтому психиатрия выходит за рамки ответственности только психиатров, — рассказывает Роман Евсегнеев, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии БелМАПО. — В этом направлении с людьми работают и в первичном здравоохранении — в общесоматических стационарах, которые максимально приближены к населению.

Специалист отмечает, что процесс вывода психиатрической помощи за стены психиатрических больниц идет довольно быстро.

— С одно стороны психиатрическая служба должна быть готова выявлять легкие психические расстройства, оказывать помощь, — продолжает Роман Евсегнеев. — Но с другой — людям и самим нужно заниматься своим психическим здоровьем. Не стоит бояться врача-психиатра, ведь это полезный специалист, который может существенно повлиять на жизнь человека.

По словам заведующего кафедрой, острые психозы — глубокие, тяжелые депрессии выявляются всегда. С легкими — куда сложнее. Хорошо, если их удается обнаружить в 2−3% случаев.

В зависимости от возраста, говорит врач, люди подвержены разным формам психических расстройств. В детстве, например, это эпилепсия и умственная отсталость, у подростков — расстройство поведения.

— 20−30 лет — психозы, 30−40 — депрессии, тревожные расстройства, — перечисляет Роман Евсегнеев. — А после 50−60 — деменция пожилого возраста.

 
 
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