Черешня - по 13, клубника - по 9. Почем дары лета на Солигорском рынке

На случай, если вы хотите узнать, какие ягоды в Солигорске уже продают и почем, но нет времени съездить на рынок, наш корреспондент все сделал за вас, пишет « Электронный Солигорск ».





Сегодня на «Октябрьском» рынке уже продают клубнику. Украинская клубника стоит по 9 и по 7 рублей за 1 кг. Там же можно купить молдавскую черешню по 13 рублей за килограмм. Продавщица украинской клубники сказала, что из-за морозов белорусской клубники с грядок может вообще в этом году не быть. Но белорусскую клубнику на рынке можно найти. Продавцы фасуют ее по килограмму и по полкило. 1 кг стоит 10 рублей, полкило — 5 рублей.





Вообще ягод мало, может быть, в выходные станет больше. В основном продают свежую зелень по 50 копеек пучок, рассаду и овощи. В городе засилье огурцов, не только на рынке, но и на улицах. У всех продавцов огурцов товар стоит по 2 рубля за кило, но на рынке можно найти и за 1 рубль 80 копеек.