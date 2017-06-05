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Герой молодежи: кто такой блогер Влад Бумага?

06.06.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Белорусский YouTube-блогер Влад Бумага попал не только в отечественные, но и зарубежные новости: на встречу с ним в минском торговом центре пришли около трех тысяч человек, мероприятие пришлось прервать из соображений безопасности.

Герой молодежи: кто такой блогер Влад Бумага?
© Фото: ВКонтакте / Влад Бумага
Видеофакт: минский блогер собрал в ТЦ три тысячи фанатов

Многие пользователи социальных сетей благодаря этим новостям услышали про Бумагу впервые. Кто такой Влад Бумага и почему он знаменит – рассказывает Sputnik.

Бумага (это его настоящая фамилия) ведет свой видеоблог уже несколько лет, однако настоящая популярность пришла к нему недавно – после видео о "ночи в батутном центре". Впрочем, впоследствии выяснилось, что это видео – фэйк и является рекламным, однако посмотрели ролик несколько миллионов человек.

На своем канале в YouTube Бумага любит не только проводить ночи в странных местах и развлекаться другими способами: он делает маски для лица, красит брови в зеленый цвет и обклеивает танки офисными стикерами. Делал блогер и свою пародию на клип группы "Грибы" на песню "Тает лед".

У Влада Бумаги уже более полутора миллиона подписчиков, а все его ролики собрали более 76 миллионов просмотров, что делает молодого человека одним из самых известных в интернете белорусов.

Встречается Бумага также с видеоблогершей – Юлией Годуновой, которая не так известна как он, но все равно достаточно популярна на YouTube. 

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой видеоблогер собрал в минском ТЦ без малого три тысячи поклонников, и о нем заговорили даже те, кто не слышал раньше его имени.

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