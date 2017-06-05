Чиновники из госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений попали в поле зрения СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух должностных лиц из Минской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

УСК по Минску расследует уголовное дело в отношении двух должностных лиц Минской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Они подозреваются в получении взяток за благоприятное решение вопросов, входивших в их компетенцию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (Получение взятки). Санкции по этой статье предусматривают до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемые заключены под стражу.

«Государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» занимается выдачей фитосанитарных сертификатов, досмотром подкарантинной продукции, контролем качества средств защиты растений и т.д.