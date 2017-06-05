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Чиновники из госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений попали в поле зрения СК
06.06.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух должностных лиц из Минской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
УСК по Минску расследует уголовное дело в отношении двух должностных лиц Минской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Они подозреваются в получении взяток за благоприятное решение вопросов, входивших в их компетенцию.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (Получение взятки). Санкции по этой статье предусматривают до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подозреваемые заключены под стражу.
«Государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» занимается выдачей фитосанитарных сертификатов, досмотром подкарантинной продукции, контролем качества средств защиты растений и т.д.
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Двое чиновников подозреваются в получении взяток за благоприятное решение вопросов, входивших в их компетенцию.
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