МИНСК, 6 июн – Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси сократила срок наказания ряду фигурантам "дела семнадцати", в числе которых основной фигурант Константин Вилюга по прозвищу Кот, а также трое бывших сотрудников КГБ и МВД.

Верховный суд несколько недель рассматривал в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению 17 человек в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 6 июня огласил приговор. Жалоба на приговор Минского городского суда, который в конце года назначил всем фигурантам более 200 лет лишения свободы, была подана адвокатами.

Сокращены сроки наказания

Суд отменил приговор в отношении Вилюги по ч. 3 ст. 455 (самовольное оставление воинской) и ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), по остальным статьям, в числе которых создание преступной организации, сбыт наркотиков и мошенничество, он оставлен без изменения. Окончательно Вилюга приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, конфискацией всего имущества. Это на год меньше, чем ему назначил Мингорсуд.

Если Вилюга отбудет весь срок наказания, то освободится из мест лишения свободы, когда ему будет почти 50 лет.

Из обвинения трем бывшим силовикам, в частности, изъято совершение преступления организованной группой и преступной организацией, а также некоторым другим эпизодам, связанным с распространением наркотических средств. Экс-сотруднику КГБ Дмитрию Веретенскому срок наказания сокращен с 15 до девяти лет, еще одному бывшему сотруднику КГБ Игорю Корицкому и экс-сотруднику ГУБОПиК МВД Константину Денисевичу сроки наказания сокращены с 14 до 8 лет.

Девушкам остались прежние сроки

Среди осужденных по "делу 17" есть две молодые женщины – 24-летняя Алина Терегеря и 27-летняя россиянка Ирина Семеняко. Источники, близкие к процессу, утверждали, что россиянку и основного фигуранта Вилюгу ранее связывали романтические отношения.

Тетегерю за участие в преступной организации и распространение наркотиков суд приговорил к 18 годам лишения свободы, Семеняко – к 14-ти. Верховный суд оставил в силе им данные сроки.

Судебное рассмотрение "дела 17" велось почти девять месяцев. Большинство фигурантов дела своей вины не признали. Адвокаты и родственники осужденных считают данные приговоры незаконными и планируют их обжаловать в течение трех лет в надзорном порядке.