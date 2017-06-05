Педиатры обеспокоены ростом числа подростков с лишним весом

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Число детей и подростков с избыточным весом в стране увеличивается, соответственно, растет и количество заболеваний вызванных ожирением.



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"Согласно различным источникам каждый 9-й или 11-й ребенок в стране имеет проблемы с весом, не менее 9% школьников страдают ожирением", — сообщили Sputnik педиатры во вторник.

По их словам, проблемы лишнего веса у подростков и "закладываются" еще трех-пятилетнем возрасте, и процентов на 70 зависят от отношения к культуре питания в семье.

В последние годы белорусские ученые, педиатры, диетологи отмечают, что проблема полноты у школьников средних и старших классов — это различные фаст-фуды, "постоянное жевание во время сидения за компьютером", гиподинамия. "Подростки едят больше, тем тратят. Обильное неправильное питание, отсутствие каких-либо физических нагрузок приводит к тому, что врачи все чаще и чаще ставят диагноз "ожирение", — констатируют специалисты.

Вес и ювенальные комплексы

По их словам, из-за этого молодеют многие заболевания, в том числе диабет и гипертония. "Как говорят медики, пастозный подросток — это будущий пациент эндокринолога и кардиолога", — сказали педиатры.



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Она также подчеркнули, что детская, а тем более подростковая проблема лишнего веса имеет "гендерные" особенности. "Отмечено, мальчики-подростки чаше страдают ожирением, чем их сверстницы. Скорее всего, это происходит из-за низких требований мальчиков к собственной внешности", — сказал педиатры.

Медики высказывают обеспокоенность, что дети и подростки малоподвижны. "В быстроте и ловкости соревнуются герои виртуальных игр", — сказали педиатры.

По словам медиков, лишний вес для растущего организма гораздо страшнее, чем избыточный вес во взрослом возрасте, это не только нагрузка на сердце, позвоночник, нижние конечности. "Это психологическая травма по поводу собственной внешности — растяжки и жировые отложения, а соответственно, так называемые ювенальные комплексы", — подчеркнули специалисты.