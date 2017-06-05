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В Островецком районе сгорел деревянный костел XVIII века

06.06.2017 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Деревянный костел святого Иоахима в деревне Клющаны сгорел в ночь на 6 июня. Старинный храм с элементами готики был построен в 1726 г. Здесь по воскресеньям и праздникам собиралось более 150 прихожан из окрестных деревень, сообщает портал Catholic.by.


Фото: photocentra.ru

Как рассказал настоятель прихода отец Анатолий Захаревский, местные жители заметили пожар в 5.50 утра, при этом еще в 4.00 костел был целым — рядом с ним проезжал молоковоз, водитель которого не заметил никаких признаков дыма или огня.

— Костел был деревянный, поэтому так быстро и сгорел — его не спасли даже восемь пожарных машин, которые приехали на место, — рассказывает настоятель. — Табернакулюм (дарохранительница) сохранился, но оплавился. В сакристии находилась икона святого Юрия, но она погибла в огне…

По словам священника, за две недели до происшествия на специальном совещании в Островецком райисполкоме принималось решение о включении костела в Клющанах в список памятников, которые находились бы под охраной государства. Но Клющанская святыня так и не вошла в этот список.

Фото: catholic.by

Клющанский костел был построен в 1726 году (по другим данным — в 1887 году) и действовал до 1948 года, когда был закрыт советской властью. В 1990-е его восстановили и отстроили. Повторное посвящение храма состоялось в 1993 году. Здесь в начале ХХ века служил отец Константин Степович, больше известный как поэт Казимир Свояк. Как раз в этом храме в 1915 году он прочитал одну из первых своих проповедей на белорусском языке, что в то время было в новинку.


Фото: catholic.by

Здесь он организовал приходской хор, в котором играл на скрипке и пел. Также благодаря усилиям священника в окрестностях была организована работа нескольких школ с белорусским языком обучения.

На данный момент по факту пожара ведется проверка. Как добавил настоятель, основные версии две — возгорание проводки или поджог.

 
 
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Как рассказал настоятель прихода отец Анатолий Захаревский, местные жители заметили пожар в 5:50 утра, при этом еще в 4:00 костел был целым - рядом с ним проезжал...

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