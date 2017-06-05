Начальник электромонтажных работ Мядельского ПМС получил 2,5 года колонии за взятки и откаты

Суд Мядельского района приговорил бывшего начальника электромонтажных работ Мядельского предприятия мелиоративных систем к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Обвиняемый наказан лишением свободы со штрафом в доход государства в размере 200 базовых величин (4600 рублей), конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, сроком на четыре года.

Кроме этого, с фигуранта взыскано в пользу государства неосновательное обогащение в сумме 1810 рублей, в пользу ГУП «Мядельское ПМС» — 2359 рублей в возмещение ущерба.

Сотрудник пресс-службы Минского областного суда Зоряна Жуковская сообщила МЛЫН.BY , что суд признал руководителя электромонтажных работ виновным в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями и в получении взяток.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Государственное обвинение в судебном процессе поддерживал заместитель прокурора Мядельского района Андрей Гавето. Он рассказал подробности.

«Предварительное расследование установило, что обвиняемый с сентября 2009 года по июль 2014 года, владея фондом заработной платы, начислял лишние деньги работнику насосной станции предприятия. При этом работник должен был делиться с начальником необоснованно начисленной зарплатой, то есть возвращать ему так называемый откат. Такая же преступная схема работала и в период времени с марта 2015 года по август 2016-го. За эти действия в суде обвиняемый отвечал по первой и второй частям 210 статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».

Начальнику электромонтажных работ предприятия мелиоративных систем суд вменил также первую и вторую части статьи 430 УК «Получение взятки».

Андрей Гавето рассказал, что начальник требовал у другого своего сотрудника каждый месяц выплачивать ему сумму в размере от 50 до 100 рублей за благосклонное отношение.

Этот сотрудник работал в «Мядельском ПМС» по совместительству. Основное место работы было в жилищно-коммунальном хозяйстве. Из-за совмещения иногда приходилось пораньше уходить с работы на предприятии мелиоративных систем и платить за это обвиняемому, который закрывал глаза на нарушения трудового законодательства.

Суд вынес приговор по совокупности преступлений, используя принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

Однако заместитель прокурора Мядельского района отметил, что государственное обвинение будет опротестовывать приговор в Минский областной суд из-за его мягкости и по другим основаниям.

Андрей Гавето считает, что и обвиняемый обжалует этот вердикт суда первой инстанции.