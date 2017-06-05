С начала года в Гомельской области создано более 300 предприятий

Производство продуктов питания, деревообработка, строительство — работу в новых компаниях получили почти две тысячи человек. Задача до конца года — трудоустроить еще пять тысяч жителей.

Успешные бизнес-инициативы в регионе все чаще превращаются в новые конкурентоспособные проекты.

Так, за три года в Ветковском районе бизнесу передано более 30 объектов недвижимости. Многие некогда заброшенные здания теперь тоже приносят доход. С начала 2017 года в районе создано 10 новых производств, а это около 300 рабочих мест.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

