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С начала года в Гомельской области создано более 300 предприятий
06.06.2017 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Производство продуктов питания, деревообработка, строительство — работу в новых компаниях получили почти две тысячи человек. Задача до конца года — трудоустроить еще пять тысяч жителей.
Успешные бизнес-инициативы в регионе все чаще превращаются в новые конкурентоспособные проекты.
Так, за три года в Ветковском районе бизнесу передано более 30 объектов недвижимости. Многие некогда заброшенные здания теперь тоже приносят доход. С начала 2017 года в районе создано 10 новых производств, а это около 300 рабочих мест.
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Успешные бизнес-инициативы в регионе все чаще превращаются в новые конкурентоспособные проекты.
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